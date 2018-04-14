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Эксперт заявил, что опыт властей Подмосковья по экотеме позволил избежать волны протестов
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Эксперт заявил, что опыт властей Подмосковья по экотеме позволил избежать волны протестов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Масштабной волны протестов в Подмосковье не случилось, так как опыт работы региональных властей по экологической тематике позволяет избегать обострения ситуации, сообщил журналистам в субботу политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
По его словам, экологическая активность сейчас характерна для разных регионов России. Московская область не является исключением и является одним из эпицентров такой активности. В то же время понятно, что каждое муниципальное образование живет в собственной повестке. Острота экологической проблемы неодинакова, также как и острота общей социальной напряженности неодинакова. Поэтому попытка сделать эту акцию общеподмосковной вряд ли может быть успешной.
«Подмосковная власть имеет разную популярность в различных муниципалитетах, но не является таким аллергеном, против которого люди готовы восставать по первому зову. Как следствие, сегодня количество участников оказалось довольно скромным, ощущения некой масштабной протестной волны в Подмосковье нет», — заявил Виноградов.
По его мнению, одна из причин — это ошибка организаторов, рассчитывающих на такую волну.
С другой стороны, по его словам, опыт работы подмосковных и муниципальных властей по экологической тематике позволяет избегать повтора ошибок в отношении других муниципалитетов.
Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил о спаде протестных настроений в Подмосковье.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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