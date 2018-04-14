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Три неожиданных навыка, которыми обладают рыбы
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Три неожиданных навыка, которыми обладают рыбы 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Современная наука может сказать довольно много об особенностях рыб. Например, что плавательный пузырь позволяет контролировать глубину погружения.
Часть рыб по мере эволюции развили прямо-таки супергеройские способности. Один из самых необычных примеров — брызгуны. Они могут брызгать водой на сушу или в воздух, сбивая таким образом насекомых, которые выступают для них в качестве пищи.
Длина «выстрела» иногда достигает двух метров. Правда, для этого сама рыба должна быть взрослой и довольно большой. Кстати, «стрелять» брызгуны учатся еще с детства, постепенно улучшая свои навыки.
Еще один невероятный пример эволюции — мангровый ривулус. Это небольшая рыбка, способная выжить на суше. Хотите узнать больше? Просто посмотрите короткое видео, подготовленное специально для вас.
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