102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны из Кисловодска

В декабре 1941 года Василий был прикомандирован в саперную роту особого назначения МВД СССР.

Его назначили командиром отделения.

В годы войны Липченко участвовал в обороне Москвы , производил минирование дорог, мостов в тылу врага.

Воевал на Калининградском фронте, Истринском направлении.

Ветеран награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией ».

С 1948 года фронтовик служил в МВД в отделе пожарной охраны МВД края и вышел в отставку в 1966 году.