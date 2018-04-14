102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны из Кисловодска 

Василий Георгиевич Липченко отметил 102-й день рождения, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
В декабре 1941 года Василий был прикомандирован в саперную роту особого назначения МВД СССР.
Его назначили командиром отделения.
В годы войны Липченко участвовал в обороне Москвы, производил минирование дорог, мостов в тылу врага.
Воевал на Калининградском фронте, Истринском направлении.
Ветеран награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
С 1948 года фронтовик служил в МВД в отделе пожарной охраны МВД края и вышел в отставку в 1966 году.