С 16 апреля электрички в Самарской области пойдут по новому расписанию из-за ремонта путей

Временное расписание будет действовать несколько дней в апреле и мае. Ремонтные работы на железнодорожных путях внесли свои коррективы в расписание движения пригородных электропоездов. Нововведения будут действовать в период с 16 по 27 апреля и с 3 по 7 мая. Поезд по маршруту № 6503 из Похвистнево будет отправляться в 9:59 и прибывать в Самару в 13:01. Поезд № 6569 проследует от станции Мирная в 16:03 до Безенчука в 17:41. На участке Безенчук Сызрань отменяется поезд № 6562. Электричка по маршруту Сызрань — Безымянка будет отходить в 18:10 и проследует без остановок на платформах: Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Пятилетка, Мирная, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.