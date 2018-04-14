Ещё
С 16 апреля электрички в Самарской области пойдут по новому расписанию из-за ремонта путей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 16 апреля электрички в Самарской области пойдут по новому расписанию из-за ремонта путей 

ТРК Губерния 1 час назад
Временное расписание будет действовать несколько дней в апреле и мае.
Ремонтные работы на железнодорожных путях внесли свои коррективы в расписание движения пригородных электропоездов. Нововведения будут действовать в период с 16 по 27 апреля и с 3 по 7 мая. Поезд по маршруту № 6503 из Похвистнево будет отправляться в 9:59 и прибывать в Самару в 13:01. Поезд № 6569 проследует от станции Мирная в 16:03 до Безенчука в 17:41. На участке Безенчук — Сызрань отменяется поезд № 6562. Электричка по маршруту Сызрань — Безымянка будет отходить в 18:10 и проследует без остановок на платформах: Школьная, Речная, Толевая, Киркомбинат, Стахановская, Пятилетка, Мирная, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
ТРК Губерния: последние новости
На железнодорожном вокзале в Самаре установили волка Забиваку ”Бессмертный полк” пройдёт по улицам Самары Управляющие компании Самары заставят привести дворы в порядок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»52
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии394
Асад сделал заявление после удара США462
Москва назвала истинную цель удара по Сирии344
Турцию заподозрили в двойной игре101
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение