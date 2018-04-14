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В Ингушетии открылся завод по производству сухих строительных смесей
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В Ингушетии открылся завод по производству сухих строительных смесей 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 14 апреля. /ТАСС/. Завод по производству сухих строительных смесей открылся в Карабулаке (Ингушетия). Предприятие обеспечит республику 55 рабочими местами.
"Мы запускаем новое производство — завод по производству сухих строительных смесей. Здесь установлено высокопроизводительное современное оборудование, на котором будет выпускаться очень востребованная в республике широкая номенклатура различных сухих смесей: и строительные организации, и индивидуальные застройщики получат местную, а значит и менее затратную продукцию, что положительно отразится на стоимости строительства объектов в регионе", — сказал на открытии завода руководитель региона Юнус-Бек Евкуров.
"На начальном этапе функционирования предприятие планирует произвести около 45 тыс. тонн готовой продукции, при запуске на полную мощность количество производимой продукции будет составлять более 90 тыс. тонн в год. С вводом в эксплуатацию завод по производству сухих строительных смесей предоставит городу и региону 55 рабочих мест, в настоящее время трудоустроены 32 человека, это в основном жители Карабулака, а средняя заработная плата работников составит более 20 тыс. рублей. Стоимость нового объекта составила порядка 100 млн рублей", — сказал ТАСС мэр города Ахмед Битиев.
Предприятие построили в рамках инвестиционного соглашения. Открытие завода — это дополнительные рабочие места, налоговые и иные отчисления в пользу федерального и республиканского бюджетов.
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