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На субботнике в Наро‑Фоминском округе привели в порядок памятники и воинские захоронения
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На субботнике в Наро‑Фоминском округе привели в порядок памятники и воинские захоронения 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Месячник по благоустройству стартовал в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья со смотра коммунальной техники, затем в округе провели субботник, на котором привели в порядок памятники и воинские захоронения, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
В субботу в Наро-Фоминском городском округе стартовал месячник по благоустройству. На площади Молодежная состоялся смотр коммунальной техники. Были продемонстрированы машины, принимающие участие в уборке улиц круглогодично. В параде коммунальной техники приняли участие более 120 сотрудников ЖКХ и почти 20 машин. В 11:00 на площади Молодежная состоялось торжественное открытие субботника.
«Одной из важнейших миссий субботника является приведение в должный вид памятников, воинских захоронений и мемориалов после зимнего сезона. Ко Дню Победы в порядок будут приведены более 70 памятников на территории округа. В работе по благоустройству принимают участие активисты, представители общественных организаций, молодежь», — говорится в сообщении.
С приветственным словом к участникам акции обратился первый замглавы администрации Наро-Фоминского городского округа Виталий Ширшов и председатель общественной палаты горокруга Игорь Куимов. На призыв принять участие в акции «Субботник. Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» откликнулась 481 организация. На субботнике производится обрезка, опиловка зеленых насаждений, побелка деревьев.
Участие в субботнике приняли около 15 тысяч человек. Были убраны 267 дворов, 179 детских игровых площадок, 17 зон отдыха, 70 памятников, включая воинские захоронения и мемориалы, произведена обрезка, опиловка 1,2 тысячи зеленых насаждений, побелено 750 деревьев, а также вывезено 148 тонн мусора.
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