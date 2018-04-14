Музыкальный субботник: москвичи прибрали город с песнями и плясками

Москвичи сегодня вышли на общегородской субботник. И не только убирали в парках и скверах, но и успели еще там отдохнуть. В итоге получился настоящий праздник труда. Подробнее — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Роман Паршинцев

Музыкально-творческий субботник https://mir24.tv/news/16298941/na-subbotnikah-v-moskve-ozhidayut-svyshe-dvuh-millionov-uchastnikov объединяет всех: москвичей и гостей города. На Поклонной горе песни и пляски наводить чистоту помогают. Тут же учат, как мастерить кормушки для птиц.

«Повесил, смотри кормушка какая, будем птичек кормить, птички будут кушать», — говорит женщина своему ребенку.

Пока на звуки музыки одни подходят к главной аллее Поклонки, другие в парке Победы берутся за грабли. Многие — впервые в этом году.

Здесь в парке Победы все четко, по-военному: убирать вдоль дороги до победного. На самом деле мусора здесь никакого — постарались работники парка. Задача пришедших сюда людей — собрать листву, чтобы травка зазеленела.

Более 300 участников субботника https://mir24.tv/news/16300774/na-subbotnik-v-moskve-vyshli-15-mln-gorozhan вышли, чтобы очистить газоны и аллеи парка. Всего восемь гектаров. Собранную листву складывают в пакеты, которые потом соберут сотрудники музея.

«С удовольствием пришла сюда посмотреть и внести свой вклад», — говорит жительница Москвы Юлия Ширали.

«С каким настроением? Весенним! Облагораживаем город, чтобы детям было хорошо, взрослым, Чтобы семьи приходили, отдыхали Чтобы нас вспоминали хорошим словом. Чтобы нам все завидовали. Какой у нас чистый город», — пояснил Сергей Сорокин

В парке «Музеон» устроили настоящую душевую под открытым небом для скульптур. Всем гуляющим и желающим приложить руку к делу чистоты выдавали губки, перчатки, халаты и ведро.

Вот такая замечательная эмблема — девушка с граблями и ведром

Фронт работы — 50 изваяний. Из камня и, металла. Выбираем те, что еще не мыли. И те, что пока не блестят. К примеру, скульптуру 1965 года из алюминия. На первый взгляд вроде чистый памятник, а потрешь и обнаружишь грязь.

«Здесь надо поработать. Мы идем к завершению Думаю, все будет хорошо. Куртки запачкать не боимся, все отстирается», — Александра

Желтые халаты уборщикам добровольцам подарили на память. А после для них же провели экскурсию по парку.

Казалось бы, на субботнике, как в бане — все равны. Однако и здесь есть разделение по классовому принципу. Вот, например, гранитного Ильича мыть можно, он прочный. А вот эти памятники из известняка. Они хрупкие. Их омоет дождем.

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