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Московский пенсионер провалился под лед из‐за рыбки
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Московский пенсионер провалился под лед из‐за рыбки 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пожилой мужчина угодил под лед на северо‐западе Москвы. Об этом сообщили в пресс‐службе ЦУКС ГУ МЧС России по столице.
Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, на улице Твардовского. Пострадавшим оказался рыбак, который искал, где клюет. Спасателям на воздушной лодке пришлось доставать его из полыньи реки Москва за Строгинским мостом.
Спасенного передали врачам. В ГУ МЧС России напомнили, что выход на лед крайне опасен.
По данным сайта «Русская Планета», в Подмосковье уже ввели ограничения на лов рыбы. Меры коснулись рыбохозяйственных водоемов на период нереста. До 1 июня ограничен лов в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС и до 10 июня — во всех остальных. Ловля рыбы разрешается только за пределами нерестовых участков поплавочными или донными удочками с берега.
На прошлой неделе сообщалось, что двое школьников провалились под лед и утонули в Хакасии. Им было всего по одиннадцать лет. ЧП зафиксировали в районе реки Абакан.
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