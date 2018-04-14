Московский пенсионер провалился под лед из‐за рыбки

Пожилой мужчина угодил под лед на северо‐западе Москвы . Об этом сообщили в пресс‐службе ЦУКС ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел в субботу, 14 апреля, на улице Твардовского. Пострадавшим оказался рыбак, который искал, где клюет. Спасателям на воздушной лодке пришлось доставать его из полыньи реки Москва за Строгинским мостом.

Спасенного передали врачам. В ГУ МЧС России напомнили, что выход на лед крайне опасен.

По данным сайта «Русская Планета», в Подмосковье уже ввели ограничения на лов рыбы. Меры коснулись рыбохозяйственных водоемов на период нереста. До 1 июня ограничен лов в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС и до 10 июня — во всех остальных. Ловля рыбы разрешается только за пределами нерестовых участков поплавочными или донными удочками с берега.