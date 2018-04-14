Канализационными стоками затоплены подвалы жилых домов

Прокуратурой совместно со специалистами Кстовского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» проведена проверка по информации, размещенной в сети «Интернет», о сливе жидких коммунальных отходов на открытый грунт на территории п. Дружный Кстовского района. Как сообщает прокуратура Нижегородской области.

Установлено, что в результате засора трубопровода, ведущего к канализационному коллектору, произошло подтопление подвалов многоквартирных домов № № 1, 4 поселка, а также слив отходов на рельеф местности. Эксплуатацию канализационных сетей осуществляет МУП «Водоканал Кстовского района».

В целях устранения нарушений прокурором главе администрации Кстовского района, конкурсному управляющему МУП «Водоканал Кстовского района» внесены представления, в отношении предприятия возбуждено административное дело по ст.7.23 КоАП РФ

Меры реагирования находятся на рассмотрении.

После внесения мер реагирования слив отходов прекращен, произведена прочистка канализационного коллектора. В настоящее время коллектор функционирует в штатном режиме, подвалы многоквартирных домов от стоков очищены.