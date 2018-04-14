Ещё
Канализационными стоками затоплены подвалы жилых домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канализационными стоками затоплены подвалы жилых домов 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Прокуратурой совместно со специалистами Кстовского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах» проведена проверка по информации, размещенной в сети «Интернет», о сливе жидких коммунальных отходов на открытый грунт на территории п. Дружный Кстовского района. Как сообщает прокуратура Нижегородской области.
Установлено, что в результате засора трубопровода, ведущего к канализационному коллектору, произошло подтопление подвалов многоквартирных домов № № 1, 4 поселка, а также слив отходов на рельеф местности. Эксплуатацию канализационных сетей осуществляет МУП «Водоканал Кстовского района».
В целях устранения нарушений прокурором главе администрации Кстовского района, конкурсному управляющему МУП «Водоканал Кстовского района» внесены представления, в отношении предприятия возбуждено административное дело по ст.7.23 КоАП РФ.
Меры реагирования находятся на рассмотрении.
После внесения мер реагирования слив отходов прекращен, произведена прочистка канализационного коллектора. В настоящее время коллектор функционирует в штатном режиме, подвалы многоквартирных домов от стоков очищены.
Нижегородская правда: последние новости
С 9 апреля Почта России меняет правила оказания услуг «Дяде Юре — ура!». Нижегородские архивисты показали секретные документы о Гагарине За что жителей многоэтажек насильно загоняют в ДУКи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»52
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии397
Асад сделал заявление после удара США463
Москва назвала истинную цель удара по Сирии344
Турцию заподозрили в двойной игре102
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение