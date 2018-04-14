Хитрого председателя тюменского СНТ накажут за то, что прикарманил крупную сумму денег

Понести заслуженное наказание за махинации с чужими деньгами придётся теперь уже бывшему председателю правления СНТ «Нива» Андрею Пищулину. Используя служебное положение, мужчина присвоил себе кругленькую сумму. Он был уверен: его жульничество так и останется незамеченным. Но оказался не прав. — Получив у энергетика ООО «Энергострой» пустой бланк для последующей оплаты по договорам, мошенник указал там сумму в 300 тысяч рублей. По данной квитанции мужчина получил эти деньги, присвоив их себе. После назначил себя на должность ответственного за электрохозяйство с окладом в 5000 рублей, не имея при этом соответствующей квалификации, — рассказали в пресс-службе тюменского районного суда. На этом предприимчивый тюменец не остановился. Он издал приказ о направлении себя на обучение в местный правовой центр, хотя появляться там вовсе не планировал. Тем временем получил зарплату в 60 тысяч рублей, значась на должности энергетика СНТ. Как вы поняли, для «Нивы» он при этом не сделал ничего полезного, а вот моральный ущерб причинил. Суд признал Андрея Пищулина виновным в хищении чужого имущества, которым он завладел обманным путём. Наказанием для любителя лёгкой прибыли стало лишение свободы условно сроком на четыре года. А все деньги, которые удалось успеть прикарманить, ему придётся вернуть в полном объёме.