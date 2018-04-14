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Глава администрации губернатора Подмосковья извинился перед жителями Волоколамска
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Глава администрации губернатора Подмосковья извинился перед жителями Волоколамска 

Говорит Москва 39 минут назад
«Всё, что я могу сделать, — это извиниться перед вами от имени власти за то, что в последние месяцы свалка приносила вам столько бед, тревог и проблем. Мне очень стыдно за то, что мы не смогли это предотвратить. Мы сделаем всё возможное и невозможное, чтобы этого запаха в вашей жизни больше не было», — цитирует чиновника ТАСС.
Кузнецов выступил на первом митинге у памятника сапёрам-героям на Волоколамском шоссе. Затем протестующие переместились непосредственно к полигону «Ядрово». Главное требование активистов — полностью закрыть свалку. По оценке организаторов, в обоих митингах, которые согласованы с властями, принимали участие около 500 человек, сообщил «Интерфакс». Полиция численность акций пока не называла.
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