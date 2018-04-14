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Космонавт Рязанский заявил, что США обгонят РФ в космосе за счёт частных компаний
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Космонавт Рязанский заявил, что США обгонят РФ в космосе за счёт частных компаний 

Говорит Москва 43 минуты назад
Фото: Говорит Москва
При этом российский космонавт-испытатель отметил, что сотрудничество с частными компаниями сегодня наиболее перспективно.
«Космическую отрасль надо реформировать. И наши американские коллеги уже приступили к движению в этом направлении — они кое-какие вещи отдали на аутсорсинг. То есть привлекли частные компании к решению государственных заказов, чего абсолютно не было раньше. При этом они делают очень хитро: они объявляют тендер на создание, например, космического корабля и после этого объявляют двух или трех победителей, чтобы у них была конкуренция. Space X, Boeing — обе компании сейчас по заказу NASA работают над пилотируемым кораблем одного типа. И мне кажется, что за этим будущее, потому что частная компания априори эффективнее государственной машины».
При этом он ответил, что пока первенство в освоении космоса за Россией.
«Американцы пока могут летать в космос только на наших российских кораблях и, соответственно, у нас элементная база и ресурсная база, ну, на уровне. О перспективах я сказал: как только появятся частные компании, они нас обгонят, потому что они получат то, что называется, лопату, то есть инструмент, и тут же начнут ею копать, то есть зарабатывать деньги. Следующий шаг — они создадут дешёвые космические туристические станции, коммерческие станции для коммерческой науки. Ну и всё, дальше будет рывок».
Лидерство России в деле освоения космоса признает подавляющее большинство жителей России (84%), сообщает ВЦИОМ по итогам опроса, посвященного Дню космонавтики. Около половины опрошенных (48%) верит, что в ближайшие 100 лет люди достигнут Марса, 40% считают, что первой будет именно российская экспедиция. 13% полагают, что первой экспедицию на Марс отправит США, 6% — Китай.
6 февраля компания SpaceX Exploration Technologies Илона Маска успешно запустила с мыса Канаверал (Флорида) новую ракету-носитель Falcon Heavy. Подготовка к запуску шла семь лет.
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