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С 14 апреля начали работать автобусные маршруты для дачников
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С 14 апреля начали работать автобусные маршруты для дачников 

АиФ Красноярск 49 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Пока пассажиропоток не наберет полную силу, на линии будут выводить половинное количество техники. На полную мощность маршруты загрузят с 29 апреля, с этого дня начнет действовать и постоянное расписание.
Вводятся следующие маршруты:
— № 18 «Предмостная площадь — Сады», пр. им. газ. Красноярский рабочий — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады;
— № 18С «ОАО Красфарма — Сады», ул. 60 лет Октября — ул. Павлова — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады;
— № 40 «Предмостная площадь — Полигон», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) ˗ Полигон;
— № 40А «А/в Восточный — ул. Мичурина — Полигон», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Коломенская ˗ ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) — Полигон;
— № 40С «пл. Котельникова — Автовокзал „Восточный“ — Сады — Полигон», ул. Московская 32/2 — ул. Волгоградская ˗ ул. Мичурина ˗ ул. Московская ˗ пр. им газ. Красноярский рабочий — Автовокзал «Восточный» — ул. Тамбовская — ул. Говорова — ул. Аральская — ул. Амурская — ул. Даурская ˗ автодорога на Кузнецовское плато ˗ ул. Садовая (Полигон) — Полигон;
— № 54 «Предмостная площадь — Садовое общество „Южное“, пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Матросова — ул. Свердловская — С/О „Южное“;
— № 59 „Предмостная площадь — ул. Глинки“, пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Глинки — ул. Трактовая — Сады.
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