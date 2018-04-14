С 14 апреля начали работать автобусные маршруты для дачников

Пока пассажиропоток не наберет полную силу, на линии будут выводить половинное количество техники. На полную мощность маршруты загрузят с 29 апреля, с этого дня начнет действовать и постоянное расписание.

Вводятся следующие маршруты:

— № 18 «Предмостная площадь — Сады», пр. им. газ. Красноярский рабочий — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады;

— № 18С «ОАО Красфарма — Сады», ул. 60 лет Октября — ул. Павлова — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады;

— № 40 «Предмостная площадь — Полигон», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) ˗ Полигон;

— № 40А «А/в Восточный — ул. Мичурина — Полигон», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Коломенская ˗ ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — ул. Садовая (Полигон) — Полигон;

— № 40С «пл. Котельникова — Автовокзал „Восточный“ — Сады — Полигон», ул. Московская 32/2 — ул. Волгоградская ˗ ул. Мичурина ˗ ул. Московская ˗ пр. им газ. Красноярский рабочий — Автовокзал «Восточный» — ул. Тамбовская — ул. Говорова — ул. Аральская — ул. Амурская — ул. Даурская ˗ автодорога на Кузнецовское плато ˗ ул. Садовая (Полигон) — Полигон;

— № 54 «Предмостная площадь — Садовое общество „Южное“, пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Матросова — ул. Свердловская — С/О „Южное“;

— № 59 „Предмостная площадь — ул. Глинки“, пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Глинки — ул. Трактовая — Сады.