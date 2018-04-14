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В Самаре отреставрируют сохранившиеся ворота Никольского монастыря на Осипенко
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В Самаре отреставрируют сохранившиеся ворота Никольского монастыря на Осипенко 

63.ru 49 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре определили инвестора, который выполнит реставрационные работы сохранившихся ворот Никольского монастыря. Об этом во время общегородского субботника в субботу, 14 апреля, сообщила глава города Елена Лапушкина.
Преображение бульвара на Осипенко после уборки горожан не закончится. Здесь не только помоют дорожное полотно, покрасят столбы освещения, дорожные знаки и урны, но и проведут работы по реставрации сохранившихся ворот Никольского монастыря.
— В ближайшее время пройдут переговоры с потенциальным инвестором. Мы планируем, что этот уникальный архитектурный объект восстановят до проведения игр чемпионата мира по футболу, — рассказала Елена Лапушкина.
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