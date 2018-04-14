В исторической части Салехарда на торги выставят дореволюционный магазин

Первый в Обдорске кирпичный «офис» пустят с молотка.

Вход в храм торговли запечатан снегом. Редкие гости заглядывают на огонек с торца. Старейший «часовой» улицы Республики замер в ожидании своей участи. Судьба памятника регионального значения будет решаться в финансовом учреждении.

— Реализацию залогового объекта Сбербанк планирует в третьем квартале 2018 года, — сухо информирует пресс-служба Западно-Сибирского банка Сбербанка.

Недвижимость выставят на торги. Собственник — банкрот. Информацию о стоимости объекта опубликуют на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

И это происходит в тот момент, когда «долгожитель» не чувствует себя уверенно. Зданию требуется ремонт, реставрация. Сейчас его состояние специалисты оценивают как частично удовлетворительное.

— Мы с 2015 года настаиваем, чтобы собственник начал реставрационные работы, — комментирует Елена Дубкова , руководитель службы госохраны объектов культурного наследия ЯНАО . — В 2016 году выиграли суд о понуждении к исполнению условий охранного обязательства. Но с этого же момента в отношении владельца началась процедура банкротства и реструктуризация долгов.

Осунувшийся под грузом лет дом расположен в зоне туристического маршрута и необходим для общего восприятия исторической застройки Салехарда . Без него невозможно представить, как жили в далеком XIX веке. Именно сюда забредают туристы-одиночки и едут экскурсионные автобусы, чтобы познакомить гостей и горожан с сохранившимися памятниками истории: от острога до кабинетов советской власти.

Осторожно, требуется реставрация

Чтобы сохранить этот объект понадобятся терпение и немалые деньги. Нужно разработать проектную документацию, провести научно-исследовательские работы. Особого внимания требует кровля и стропильные конструкции, подстропильные балки. Но после ремонтно-реставрационных работ, в службе по охране объектов культурного наследия уверены, его можно «приспособить для современного экономического использования».

— Хочется найти заинтересованного человека, который даст объекту новую жизнь, — комментирует Елена Дубкова. — В других городах за объекты в историческом центре всегда идет бой, ведь это — инвестиционно привлекательные постройки. Поэтому нам хотелось бы оповестить как можно больше предпринимателей. Найти бизнесмена, который готов работать не на сиюминутную выгоду, а на перспективу, на свой имидж и имидж города. Поможем с проектировщиками, с поиском подрядчиков.

Есть и премия — новый собственник, давший объекту вторую жизнь, выдвинут на соискание федеральной премии «Культурное наследие».

От времени не убежишь

В таком положении старейшая постройка Салехарда еще не оказывалась. Здание изначально строилось как магазин. Торговых точек в Салехарде было предостаточно, но только эта была сложена из кирпича. К слову, в ту пору, в будущей столице региона, было еще одно капитальное здание — храм Петра и Павла. Все остальные постройки — деревянные.

Купец Корнилов строил свой «форпост» на века. Он был высоким и вместительным. Сейчас, к сожалению, от его стати осталась лишь короткая тень, которую он бросает на сугробы. Высоту съела дорога.

— Каждый раз, когда здесь отсыпали или асфальтировали проезжую часть, она всё сильнее возвышалась над зданием, — уточняет Алексей Мазурин , завсектором новой и новейшей истории МВК. — Здесь была лавка и место для скупки, а еще пекарня. Купец прекрасно понимал, что тундровики приезжают за мукой, но удобнее всего увозить с собой хлеб. Он дольше хранится. Другие предприниматели это тоже смекнули, и стали открывать минипекарни. Ссыльный Сенькин тоже подрабатывал тем, что пёк калачи. А продавали выпечку с хорошей наценкой.

Как закончится эта история, пока не ясно. Найдутся ли инвесторы, которые согласятся приобрести здание с историей? Ведь она накладывает на владельца определенные законом обязательства. Но мечтается, что найдется такой смельчак, который вложит в него не только деньги, но и душу. Дом оживет, а может и сменит специализацию.

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ

Многоэтажкам не место в историческом центре

Елена Дубкова, руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО:

— До 2005 года эта часть города теряла одно историческое здание за другим. Не было регионального органа охраны. Сейчас он работает в полную силу. Поэтому в чьей бы собственности объект не находился, мы не допустим потери объекта. Сколько было поползновений поставить в этой части города пяти-шести этажные здания? Но, как вы заметили там нет домов выше трех этажей. Нельзя строить выше двенадцати метров. Следим строго. К примеру, сохранена планировка «Универмага», в здании которого сейчас «Кристалл». Хотя были намерения построить трехэтажное строение.