Метро или погреб на даче? Нижегородцы интересуются, куда бежать в случае войны

Тему на Городском форуме NN.RU поднял пользователь vitold.ivanov:

— Просто интересно… Где бомбоубежища?

— Самые классные бомбоубежища — на овощебазах, — ответил Туапсин.

— Мы сегодня всей семьей в Шарью уезжаем, подальше от промышленных и военных объектов, — поделился ОАР. — Надеемся может к понедельнику будет ясность. В случае чего подольше поживем, годик, может два, удастся продержаться в лесах.

— Зачем вам бомбоубежище? — написала TiliTam. — Изволите растянуть удовольствие?

— Наверно хочет быть захороненным как положено под землёй, а не гнить на поверхности, — прокомментировал buo. — Как говорил мне один знакомый ГОшник: все бомбоубежища — это просто братские могилы и предназначены для того, чтобы потом трупы по улицам не собирать. Пришёл, крестик поставил, входы закопал — и никаких больше проблем.

— Метро как бы под эти цели строилось (от ядерной атаки), — написал Картофель. — Но после самого взрыва тоже ведь жить надо, так что шансов немного, всё вокруг будет заражено.

— В нижегородский метрополитен нельзя бежать в случае войны, — возразил vitold.ivanov. — Просто завалит.

— Езжай в область, подальше от крупных городов, — посоветовал Кондор.

— В убежище на «Стрелке», — написал летун 67. — Правда, есть одно «но»: его недавно сожгли дотла.

— Самое интересное, что они строятся и сейчас — года 2 назад построили одно по всем современным требованиям, но для определенных структур, — сообщила Anaita.

— Война ядерная — это страшилка прошлого поколения, неактуально. Сейчас войны информационные и экономические, — написал One of us. — Вот куда от них бежать…

— В белой общаге Политеха на Лядова есть, — рассказал Dave.

— Что то мне подсказывает, что бомбоубежища в случае бомбежки обвалятся первыми, ибо большинство засрано, заперто и не найдешь у кого ключи, — написал Rory. В метро — вариант, только сильно сомневаюсь, что оно надежнее при нынешних технологиях и экономии. Бомбить в первую очередь будут заводы и больницы, т. е. вся линия метро вообще ни разу ни панацея. Имхо, более надежный вариант тикать за город дворами на велосипеде, ибо в случае апокалипсиса на дорогах пробки заторы, испуганные люди сами себя же и поубивают.

— От фугасно-осколочных бомб прятаться вряд ли придется, — написал comrade Venceremos. — А от атомной — бесполезно. Лучше на гриб полюбоваться, чем потом от радиации загнуться.

— Город бомбить никто не будет — ракеты дороги, да и времена нынче не те, — успокоил Sl@sh. — Если и жахнут, то маломощным я/о по крупным производственным центрам, представляющим военный интерес, типа Автозавода, Скола, нефтебазы и т. д. Отсюда простой вывод — держаться от них подальше. На месте рядового жителя на место в убежище я бы не рассчитывал: места мало, жителей много. Так что топать в метро, подвалы капитальных сооружений и надеяться, что выходы из них не завалит.

— Убежищ на все без исключения население не предусмотрено, — подтвердил Ω. — Особенно на длительный период. Обычно, ГО ЧС предприятий, кому положено, имеют и содержат, и инструктируют, кому и куда эвакуироваться. Обычно это командные пункты, власти, больницы, может, какие опасные и критические производства. В последние годы на убежища сурово забили, наше, к примеру, печальное очень. Хоть его и подлатали малость. Комплектующих почти нет — ни противогазов, ни приборов рад. и хим. разведки, на радиостанций, ни аккумуляторов, ни снаряги какой. Один титан с водой, фильтровентиляционная установка, да железобетонный короб. Остальные будут эвакуироваться из очага по организованным маршрутам. Если система реагирования на ЧС развалится, то каждый будет сам за себя. Да, кто думает, что удастся быстро выехать на машине — не обманывайтесь. Уцелевшие дороги будут перегорожены КПП и использоваться для колонн спецтехники и пеших. Вот что делать в разных ЧС, наверно, стоит знать, и иметь кое-какой «тревожный чемодан».

— Я всё мужа никак не могла уговорить погреб на даче копать, теперь, благодаря Трампу, муж собрался строить бункер с запасами, — пошутила Ир.

Вопросы о количестве и месторасположении бомбоубежищ редакция NN.RU направила в администрацию Нижнего Новгорода.

Ранее мы рассказывали, что к сгоревшему бомбоубежищу на Стрелке приставили охранника.