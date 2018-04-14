Александр Соколов строит дома для сельчан и в этом видит свое призвание

По образованию Александр Анатольевич — связист, по окончании вуза вернулся в родное село. Работал инженером связи, потом начальником узла связи. Сельская жизнь так устроена, что для обеспечения нормального быта нужно много чего знать и уметь. Пару-тройку строительных специальностей он освоил еще в ранней юности. А уж когда за дом взялся вместе с отцом, с азартом утолял жажду знаний. Строили из чего придется, поэтому выручали смекалка и настойчивость. Тогда в первый раз в жизни подумал о втором образовании — строительном.

От природы рукастый и упорный, он всегда точно знал, чего хочет, и шел к цели. Восемь лет назад Александр Соколов открыл свое дело — стал продавать стройматериалы, благо, проводить маркетинговые исследования для изучения спроса не требовалось: спрос на стройматериалы был большой. Клиенты приезжали из соседних районов, ведь Большечерниговский от Самары удален на сто с лишним километров — поди доберись. Коммерсант сразу сделал ставку на широкий ассортимент. Сегодня на двух торговых площадках в Августовке представлено более 20 тыс. наименований товаров. Чего тут только нет! Металлопрокат, кирпич, строительные смеси десятков наименований, инструменты, электрооборудование, бытовая техника, метизы, отделочные материалы от плитки и линолеума до дверных порожков, сантехника… В большом выборе — и садово-огородный инвентарь, средства защиты растений, удобрения.

Кроме «золотого сечения» торговли (четко выдержанного соотношения «цена-качество»), Соколов придерживается двух правил. Товар должен быть лучше, чем у конкурентов, отличаться новизной и качеством. И товара этого должно быть столько, чтобы человек приехал в один магазин и купил все, что ему необходимо для ремонта или стройки. Ну, а если по каким-то причинам того, что ищет покупатель, в наличии не оказалось, магазин примет заявку и привезет нужный товар в кратчайший срок. В коммерции важно чувствовать клиента, и тогда он обязательно вернется. За годы работы компания «Стройчасть» заслужила доверие тысяч покупателей, идя навстречу которым, она использует дополнительные финансовые механизмы, учитывающие их интересы.

Открытие крупных торговых центров под Самарой и в соседних районах, казалось, снизит число клиентов. Но нет, люди по-прежнему идут в «Стройчасть», тем более что здесь можно приобрести товар напрямую от производителя. Несколько лет назад Александр Анатольевич открыл производство бетонных изделий: тротуарной плитки, керамзито-бетонных, перегородочных блоков, а потом стал строить и дома под ключ. Диверсифицированный бизнес в строительной сфере — явление распространенное. Плиткой собственного производства сегодня выложены площадки не только перед «Стройчастью», но и перед магазинами стройматериалов конкурентов. Сельчане благоустройством территорий не избалованы, поэтому плитка относится к числу предпочтительных и желанных материалов не только для мест общественного пользования, но и дворовых территорий. Сегодня особым спросом пользуется так называемая тактильная плитка для людей со слабым зрением. Ее укладывают возле торговых центров, аптек, светофоров. Изготавливают плитку из цемента марки 500 строго по ГОСТу.

О строительстве коттеджей в Августовке Александр Анатольевич говорит с особым теплом в голосе — сразу видно, что это его любимое детище. Кто когда-нибудь затевал строительство, понимает, сколько сил, средств и души требует возведение дома. Соколов строит дома на продажу, вкладывая в них свое понимание того, как это должно быть: теплые полы, раздельный санузел, удобная планировка, надворные постройки. Строит только то, что ему самому нравится. Увидит проект — и загорится. И когда заказчик просит что-то «улучшить», объясняет, почему предпочтительнее то или иное решение: «Опыт — сын ошибок трудных». Сегодня в Августовке появляются новые добротные дома, которые построила компания Александра Соколова. Но он убежден, что строительство коттеджей будет развиваться, как и торговля. В ближайших планах руководителя — расширять ассортимент и торговые площади.