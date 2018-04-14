Крупнейший нацистский боевой корабль «отравил» Норвегию

Шрамы от Второй мировой еще много десятилетий преследовали европейскую природу. Даже сейчас ученые находят все новые свидетельства той страшной войны. Пожалуй, одно из самых неожиданных открытий сделала Клаудия Хартль (Claudia Hartl) из Майнцского университета им. Иоганна Гутенберга ( Германия ). Вместе с коллегами дендрохронолог изучала ядровую древесину сосновых лесов в окрестностях норвежского Кофьорда. Полученные данные должны были помочь доктору Хартль воссоздать климат, который был ранее характерен для этих мест. О выводах ученых пишет издание Popular Mechanics.

В случае с наиболее старыми деревьями Хартль обратила внимание на отсутствие годичных колец в период Второй мировой и некоторое время после этого. Замедлить рост деревьев могут внезапные низкие температуры или нашествие насекомых, однако ни одна из этих причин не может обусловить отсутствие роста в 40-е годы.

За объяснением Клаудия Хартль обратилась к архивным документам, посвященным службе линкора «Тирпиц» — второго линкора типа «Бисмарк», входившего в состав Кригсмарине. Он почти не принимал участия в боевых действиях, но своим присутствием в Норвегии нес угрозу арктическим конвоям Советского Союза, а также сковывал часть флота Великобритании

Согласно представленным материалами, из-за угрозы потопления линкора британской авиацией нацисты были вынуждены скрывать его в искусственном тумане, для создания которого применили хлорсульфоновую кислоту. Последняя представляет собой бесцветную, дымящуюся на воздухе и резко пахнущую жидкость. «Мы считаем, что искусственный дым повредил иглы деревьев. Однако фотосинтез и производство биомассы не могут быть выполнены без них. Если деревья теряют свои иглы (по неестественной причине), регенерация занимает много времени», — говорит Клаудия Хартль.

Дымовая завеса для «Тирпица» / ©historicwings

На одном дереве признаков роста не было в течение девяти лет, начиная с 1945 года. Позже сосна возродилась, но ей потребовалось 30 лет, чтобы вернуться к нормальной динамике.