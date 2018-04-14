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БТР и боевое оружие: юнармейцы побывали в ОМОН
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БТР и боевое оружие: юнармейцы побывали в ОМОН 

РИА 57 58 минут назад
Фото: РИА 57
На минувшей неделе юнармейцы из орловской областной общественной организации «Военно-патриотический клуб памяти 81 Апшеронского пехотного полка» побывали в ОМОН Отдела Росгвардии по Орловской области.
Школьникам рассказали и показали как живёт отряд особого назначения, сообщает пресс-служба Росгвардии. Как выяснилось, ребята уже знакомы с основами службы бойцов спецподразделения. Физической подготовкой, стрельбой из пневматики они занимаются регулярно.
Сотрудники ОМОН отметили, что юнармейцы оказались первыми экскурсантами, внимательно изучившими таблички по ТТХ каждой единицы боевого оружия. При осмотре БТР в отличие от типичной селфи-сессии, ребята всерьез заинтересовались применением и комплектацией боевой машины.
Начальник группы по работе с личным составом ОМОН подполковник полиции Игорь Кузин выступил перед гостями с рассказом об истории отряда и сегодняшних задачах, возложенных на его сотрудников.
— Мы с вами почти коллеги, поэтому развивайтесь в выбранном направлении дальше и ждем вскоре вас в рядах Росгвардии, пригласил школьников Кузин.
Сообщение БТР и боевое оружие: юнармейцы побывали в ОМОН появились сначала на РИА 57.
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