Ещё
Нужно начать с себя: акция «Я готов разделять мусор» прошла в Дмитрове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нужно начать с себя: акция «Я готов разделять мусор» прошла в Дмитрове 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жители Дмитрова приняли участие в акции «Я готов разделять мусор». На площади возле дома культуры «Созвездие» собрались местные жители, которых волнуют вопросы экологии в городе. На площади в качестве примера установили три контейнера ‐ один для органического мусора, другой, наоборот, для неорганического, и третий ‐ для опасных отходов, таких как батарейки, градусник и лампы.
Сейчас дома мы не разделяем, не сортируем мусор, но я согласна, что нужно начинать это делать. Ведь мусорная проблема — она общемировая, количество населения растет, а переработки нет  — Татьяна Поливода, жительница города.
Мне кажется, это стереотипы такие, что можно все в одну корзину. Но ведь разделение мусора начинается с ведра на кухне. Нужно начать с себя и я готова
— Татьяна Санникова, жительница города.
Главный принцип этой акции — начни с себя. Главное правило — разделяй мусор. Уже до конца года по всему Подмосковью появятся специальные контейнеры. Запомнить легко по цветам — зеленый для того, что впоследствии может гнить, а синий того, что пойдет потом на переработку.
Я готова была бы разделять мусор, если бы были контейнеры. Это работа должна быть и со стороны населения, и со стороны государства
Марина Иванова, жительница города.
Практика по сбору раздельного мусора давно существует в Европе и азиатских странах, самый яркий пример — Япония. Суть в том, что органические отходы составляют минимум треть стандартной мусорной корзины, а их можно использовать для изготовления удобрений и биотоплива.
360tv.ru: последние новости
Жители Сергиева Посада приняли участие в акции «Я готов разделять мусор» Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Улюкаеву Замгендиректора «Востока»: разбившийся в Хабаровске вертолет Ми‐8 был исправен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США372
Российские истребители поднялись в небо Сирии704
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии262
Китай отреагировал на события в Сирии26
Названа причина смерти сына Скрипаля19
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение