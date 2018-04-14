Нужно начать с себя: акция «Я готов разделять мусор» прошла в Дмитрове

Жители Дмитрова приняли участие в акции «Я готов разделять мусор». На площади возле дома культуры «Созвездие» собрались местные жители, которых волнуют вопросы экологии в городе. На площади в качестве примера установили три контейнера ‐ один для органического мусора, другой, наоборот, для неорганического, и третий ‐ для опасных отходов, таких как батарейки, градусник и лампы.

Сейчас дома мы не разделяем, не сортируем мусор, но я согласна, что нужно начинать это делать. Ведь мусорная проблема — она общемировая, количество населения растет, а переработки нет — Татьяна Поливода, жительница города.

Мне кажется, это стереотипы такие, что можно все в одну корзину. Но ведь разделение мусора начинается с ведра на кухне. Нужно начать с себя и я готова

— Татьяна Санникова, жительница города.

Главный принцип этой акции — начни с себя. Главное правило — разделяй мусор. Уже до конца года по всему Подмосковью появятся специальные контейнеры. Запомнить легко по цветам — зеленый для того, что впоследствии может гнить, а синий того, что пойдет потом на переработку.

Я готова была бы разделять мусор, если бы были контейнеры. Это работа должна быть и со стороны населения, и со стороны государства