Жители Тбилиси проверяют свою грамотность на «Тотальном диктанте»

Тбилиси пишут «Тотальный диктант». Среди участников — студенты, преподаватели, знатоки «великого и могучего» и новички, которые только приступили к изучению языка межнационального общения. Пришли и туристы, оказавшиеся в эти дни Тбилиси. Самому старшему участнику — 71 год, самому младшему — 17, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Масштабная акция для проверки грамотности проходит в 76 странах. В этом году автором текста стала российская писательница Гузель Яхина . Для жителей Владивостока она сама прочитала свой текст из новой книги о судьбе немцев Поволжья.

«Тотальный диктант» проводится уже 14-й раз. В 2017 году акция прошла в 866 городах, ее участниками стали более 200 тысяч человек.

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