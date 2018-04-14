Обеспеченность региона минеральными удобрениями для весенних полевых работ достигла 93%

Обеспеченность региона минеральными удобрениями для весенних полевых работ достигла 93%. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

В настоящее время нижегородскими аграриями уже приобретено около 20 тысяч тонн минеральных удобрений. Заключение договоров на приобретение минеральных удобрений под урожай 2018 года продолжается.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство области найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона. Об этом он заявил 26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти региона.

«Мы обеспечили при формировании бюджета за счет увеличения объема областных средств сохранение объемов господдержки сельского хозяйства, — сообщил глава Нижегородской области. — Но необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Все бюджетные меры поддержки — и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых».