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Маленький ангел: Водонаева показала снимок с новорожденным
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Маленький ангел: Водонаева показала снимок с новорожденным 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с новорожденным младенцем. Подписчики бросились поздравлять светскую львицу с пополнением в семье.
Многочисленные поклонники пристально следят за жизнью Алены Водонаевой через ее страницу в Instagram. Сама светская львица радует подписчиков регулярными фотографиями и рассказами о личной жизни. Тем сильнее было удивление пользователей Сети, когда они увидели снимок звезды с младенцем на руках. ведь никаких признаков беременности у нее замечено не было.
"Добро пожаловать в семью, маленький ангел 👼🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — подписала снимок Алена Водонаева. Впрочем, делать из такого важного семейного события интригу она не стала и одним хэштегом — #Племянник — объяснила, что за ребенок лежит на ее руках.
Подписчики бросились поздравлять светскую львицу с пополнением в семье. «Какая милота🤗Расти на радость родителяи и близким!», «С новым человеком!», «Поздравляю с племяшом. Новый член семьи это чудесно! Пусть растет здоровым и счастливым!», «поздравляю! Малышу много счастья и любви!», — поделились своими положительными эмоциями комментаторы.
Некоторые обратили внимание и на саму Алену Водонаеву. «Алена! Мамы Ларисы копия!😍😍😍», «Алена, ты так нежно смотришься с младенцем 🙏🏼», «Естественная и НАСТОЯЩАЯ!))❤❤❤❤», «Какая Вы милая класс 😊👍👍👍😘», — не смогли сдержать восторгов поклонники. Кто-то пожелал и самой звезде «Дома-2» вскоре стать матерью: «Дай Бог Вам ребёнка. Так уютно лежит у Вас 😍».
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