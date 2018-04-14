Полиция Новороссийска ищет родственников мужчины, чьи ноги нашли в парке 

Полиция Новороссийска ищет родственников и знакомых мужчины, чьи ноги нашли в Цемесской роще 1 апреля.
Напомним, человеческие ноги обнаружила местная жительница у берега реки Цемес. Женщина вызвала полицию. По словам экспертов, в реке конечности пролежали не меньше года.
Правоохранители продолжают устанавливать личность погибшего. По данным полиции, на мужчине были синие кроссовки Nike с белой подошвой и джинсы Rica Lewis темного цвета.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем без вести человеке, ГУ МВД России по Краснодарскому краю просит сообщать по телефонам 02, 102 или 8 (918) 474-46-46.