Французскую порноактрису рассердил намек авиакомпании на ее профессию

Никита Беллуччи, французская порноактриса, посчитала комментарий авиакомпании Transavia оскорбительным, потому что в нем был намек на ее профессию.

Актрису из фильмов для взрослых возмутила задержка ее рейса, и она в недовольной форме решила спросить о планируемом времени отправления. В своем блоге в Twitter она написала: «Мы могли бы узнать причину задержки вылета рейса TO3743? Он был отложен четыре раза за это утро».

На запись девушки моментально откликнулся представитель авиакомпании, зацепив при этом ее профессию: «Самолет вылетит в 14:30. Просто когда дело касается вас, нам бы хотелось, чтобы все длилось как можно дольше. Хорошего дня».

Такой комментарий серьезно возмутил французскую порнозвезду, которая опубликовала резкий комментарий в сторону Transavia, при этом заявив, что теперь никогда не станет пользоваться ее услугами. Подписчики Беллуччи одобрили ее возмущения и поддержали девушку в том, что этот перевозчик — самая ужасная компания во всем мире.

Чуть позже менеджер Transavia, извинился за эту шутку. «Я просто пытался поднять вам настроение. Мне очень жаль», — написал мужчина.

Немного похожий инцидент случился в 2014 году, когда на свою жалобу одна девушка получила от перевозчика US Airways порнографическое фото с просьбой написать свой отзыв «по указанному адресу».

Вот так шутят некоторые авиакомпании.