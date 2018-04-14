Ещё
Французскую порноактрису рассердил намек авиакомпании на ее профессию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французскую порноактрису рассердил намек авиакомпании на ее профессию 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Никита Беллуччи, французская порноактриса, посчитала комментарий авиакомпании Transavia оскорбительным, потому что в нем был намек на ее профессию.
Актрису из фильмов для взрослых возмутила задержка ее рейса, и она в недовольной форме решила спросить о планируемом времени отправления. В своем блоге в Twitter она написала: «Мы могли бы узнать причину задержки вылета рейса TO3743? Он был отложен четыре раза за это утро».
На запись девушки моментально откликнулся представитель авиакомпании, зацепив при этом ее профессию: «Самолет вылетит в 14:30. Просто когда дело касается вас, нам бы хотелось, чтобы все длилось как можно дольше. Хорошего дня».
Такой комментарий серьезно возмутил французскую порнозвезду, которая опубликовала резкий комментарий в сторону Transavia, при этом заявив, что теперь никогда не станет пользоваться ее услугами. Подписчики Беллуччи одобрили ее возмущения и поддержали девушку в том, что этот перевозчик — самая ужасная компания во всем мире.
Чуть позже менеджер Transavia, извинился за эту шутку. «Я просто пытался поднять вам настроение. Мне очень жаль», — написал мужчина.
Немного похожий инцидент случился в 2014 году, когда на свою жалобу одна девушка получила от перевозчика US Airways порнографическое фото с просьбой написать свой отзыв «по указанному адресу».
Вот так шутят некоторые авиакомпании.
Карельские вести: последние новости
Кристина Орбакайте, Жасмин и Дмитрий Песков поздравили Татьяну Навку с днем рождения Химики расшифровали доклад ОЗХО о «Новичке»: Скрипалей отравили англичане Пенсионный фонд рассказал об упрощении правил выплат компенсаций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США372
Российские истребители поднялись в небо Сирии704
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии262
Китай отреагировал на события в Сирии26
Названа причина смерти сына Скрипаля19
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение