Весенняя охота

В этом году весенняя охота в южных районах Московской области открылась 14 апреля. В северных — 21 апреля. Продлится сезон, как обычно — 10 дней.

На «весну» выходят самые заядлые охотники. Загодя готовятся к ней. Потому, что для них это праздник. Посидеть на утренней или вечерей заре с подсадной уточкой. Добыть подсевшего к ней селезня. Послушать ночью в шалаше подлеты тетерева. Посмотреть на зорьке их петушиные бои. Или задержав дыхание под «песню» глухаря сделать всего лишь один шаг. Подойти на верный выстрел, и… не стрелять. А еще не грех померзнуть в холодном тумане на просеке в ожидании «хрюканья» вальдшнепа. Это ли не праздник!

НА КОГО ОХОТИМСЯ

Традиционно весной добываем селезня с подсадной уткой из укрытия. Не возбраняется добыча с чучелом или профилем. Норма добычи в сутки на одного охотника — два селезня. Вальдшнеп на вечерней заре — также две головы (утренняя тяга под запретом). Тетерев на току из укрытия (шалаша) — один петух за весь охотничий сезон. Такая же норма добычи определена на токующего глухаря. Однако не стоит обольщаться. На севере Московской области глухарей нет.

ПОД ЗАПРЕТОМ

Охота с собакой. Ловчими птицами. Стрельба влет селезня. Из автотранспорта. Использование электронных манков. Разведение костров на торфяниках. Охота без лицензии или путевки. Просроченным разрешением на хранения и ношение охотничьего оружия. Передача другим лицам своего огнестрельного оружия.

НУЖНО ЗНАТЬ

По каким-то причинам не успели купить путевку или лицензию на добычу дичи? К сожалению, в некоторых районах оплатить путевку, лицензию можно только в центральном офисе охотобщества. Приехали в пятницу вечером, а на двери «амбарный» замок. Дверь заколочена крест-накрест и записка: «Все ушли на охоту». В этом случае вы имеете право охотиться без путевки. Оплатить ее позже.

Никто не имеет права изымать у вас охотничье оружие, даже в том случае, если вы нарушили правила охоты.

КУЛЬТУРА ОХОТЫ

Не разговаривать громко в лесу или на водоеме. Не курить. Не пользоваться дезодорантами. Выключать мобильную связь. Не подходить и не задавать вопросы охотнику, занятому делом. Не мусорить. При встрече с другим охотником — переломить ствол ружья. Вытащить патроны. Продемонстрировать, что ваше оружие разряжено. Не добывать других птиц и зверей, на которых в это время охота запрещена.

ЦЕНА ВОПРОСА В различных подмосковных охотхозяйствах цены на добычу устанавливает охотобщество или арендатор лесных угодий. Обычно у них есть свои сайты. На них вам предлагают расценки на тот или иной вид дичи.

Средняя статистика такова:

Селезень — 500-800 рублей сутки на одного охотника

Вальдшнеп — 300-500 рублей (только вечерняя тяга)

Тетерев на току — 4000 рублей за одного петуха на весь сезон

Глухарь — 12 000 рублей один петух за весь сезон.

Также любителям боровой охоты на тетерева из укрытия и на глухаря с подхода следует знать, что егерь имеет право отменить охоту, если на току собирается менее пяти токующих петухов.

Еще запрещена охота на серого пролетного гуся, лысуху, камышовицу и рябчика.

Всем ни пуха ни пера.