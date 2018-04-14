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Политолог заявил о спаде протестных настроений в Подмосковье
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Политолог заявил о спаде протестных настроений в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Количество протестующих в Московской области уменьшается, ситуация нормализуется, что показывает готовность областных властей к диалогу с жителями по всем вопросам, сообщил журналистам в субботу политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
«Судя по количеству участников протестных акций, протест в Подмосковье идет на спад. Его оседлали профессиональные оппозиционеры. Ни для кого не секрет, что в Московской области есть обиженные, в том числе после административной реформы — укрупнения муниципальных образований. Понятно, что эти настроения пытается использовать и оппозиция московская — Удальцов и сотоварищи, которые сегодня решили организовать масштабную акцию», — сказал Калачев.
По его словам, данные акции показывают, что способность власти к диалогу с жителями Московской области отмечена, количество протестующих уменьшается и ситуация нормализуется.
«Хотя очевидно, что тема экологическая, тема утилизации московского мусора будет еще долго на слуху, потому что быстрых решений проблемы нет. Очевидно, что будут желающие эту тему политизировать, использовать в своих интересах. Но, несмотря на чудесную погоду, можно сказать, что сегодня акции оппозиции оказались далеко не такими масштабными, как предполагали их организаторы», — отметил политолог.
Он пояснил, что это «хороший знак для подмосковных властей». Информационное сопровождение утилизации московского мусора демонстрирует свою эффективность.
«Люди поверили в то, что губернатор (Андрей Воробьев — ред.) и его команда искренне пытается решить эту проблему. Вышло около 3 тысяч человек — это не так много. Жители Подмосковья, которые вовлечены в проблему утилизации мусора, должны были услышать аргументы подмосковных властей, которые в общем-то пытаются сделать все возможное для того, чтобы тема утилизации мусора была насколько возможно решена или хотя бы смягчена», — заключил Калачев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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