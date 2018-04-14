Глава «Опоры России»: США и ряд политиков действуют по принципу «отбирать и судить»

США и ряд политиков в международных отношениях действуют на основе принципа «отбирать и судить», что не имеет ничего общего с цивилизованными способами решения вопросов, заявил РИА Новости глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

"Метод решать любые вопросы с позиции силы, конечно, влияет на экономику", — уверен Калинин.

Он отметил, что к силовым методам решения вопросов относятся также и санкции. " Всемирная торговая организация просто оказалась ширмой, никакие соглашения не действуют. Есть только одно право «отбирать и судить», оно действует и на международной арене и в сфере экономики", — подчеркнул собеседник агентства.

"Это право, которое приписывают себе США и некоторые политики, ничего общего с цивилизованным миром не имеет", — заключил он.