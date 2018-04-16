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Коалиция США атаковала простые здания в Сирии, заявили в Минобороны
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Коалиция США атаковала простые здания в Сирии, заявили в Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Атакованные США, Великобританией и Францией объекты в Сирии не являются заглубленными или хорошо защищенными ПВО бункерами, для их уничтожения хватило бы не более 10 ракет, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Дело в том, что все заявленные в качестве целей сирийские объекты не являются заглубленными или хорошо защищенными эшелонированной системой ПВО бункерами. Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности", — сказал он.
В качестве примера Конашенков напомнил, что боевая часть крылатой ракеты «Томагавк» в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте.
"Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения", — сказал он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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