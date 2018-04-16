Коалиция США атаковала простые здания в Сирии, заявили в Минобороны

"Дело в том, что все заявленные в качестве целей сирийские объекты не являются заглубленными или хорошо защищенными эшелонированной системой ПВО бункерами. Как хорошо видно на распространенных западными СМИ космических фотоснимках, это обычные здания на поверхности", — сказал он.

В качестве примера Конашенков напомнил, что боевая часть крылатой ракеты «Томагавк» в зависимости от типа составляет до полутонны в тротиловом эквиваленте.

"Поэтому для их уничтожения по любым методикам расчета было достаточно не более 10 ракет на каждый из трех объектов с учетом трехкратного перекрытия для их гарантированного уничтожения", — сказал он.

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