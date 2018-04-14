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В калужских лесах пропал охотник
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В калужских лесах пропал охотник 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
13 апреля в Малоярославецком районе, возле села Детчино, пропал 54-летний Анатолий Лапенин. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга», около четырех часов дня он ушел на охоту и с тех пор не подавал о себе никаких вестей. Приметы Анатолия Лапенина: рост 176 сантиметров, размер обуви 42, телосложение xудощавое, глаза серые, волосы темно-русые с проседью. Носит усы, на левом предплечье синяя татуировка. Был одет: коричнево-зеленая камуфляжная куртка, зеленые камуфляжные штаны, зеленые резиновые сапоги. С собой у него был зеленый рюкзак Всех, кто располагает информацией о пропавшем охотнике, просят звонить по телефонам 9800) 700-54-52 или 112.
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