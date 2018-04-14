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«МонолитСтрой Тула» без борьбы получила контракт на 86 млн рублей
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«МонолитСтрой Тула» без борьбы получила контракт на 86 млн рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
ООО «МонолитСтрой Тула» стало единственным участником и победителем электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции автодороги Однолуки — Фатнево — Пальчикова. По этой трассе будет осуществляться подъезд к кормобазе фермы на 3000 голов КРС.
Из бюджета Орловской области на работы выделено более 86,6 млн рублей. На эти средства должны реконструировать пять километров дороги. Ширина трассы составит 10 метров, две полосы, расчетная скорость движения 80 километров в час. Срок гарантии качества на земляное полотно — 8 лет, основание дорожной одежды — 6 лет, верхний слой покрытия — 4 года, искусственные сооружения — 6 лет.
Завершить работы должны до 30 ноября 2018 года. В документах особо оговорено, что подрядчик проводит реконструкцию лично, без привлечения субподрядчиков.
Сообщение «МонолитСтрой Тула» без борьбы получила контракт на 86 млн рублей появились сначала на РИА 57.
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