Нижегородскую область признали благополучным регионом по ситуации с АЧС

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном комитете госветнадзора, это значит, что в настоящее время в области нет очагов АЧС и карантина по этому заболеванию.

Ранее карантин по африканской чуме свиней был снят с четырех инфицированных объектов в Павловском и Семеновском районах, где все организационно-хозяйственные карантинные мероприятия были проведены в полном объеме.

В то же время для избежания новых вспышек заболевания в Семеновском районе до апреля 2019 года будет действовать запрет содержание свиней.

Кроме того, в охотничьих хозяйствах Семеновского и Павловского районов в течение года нельзя будет разводить кабанов.

Ранее сообщалось, что бферную зону создадут для защиты нижегородского свинокомплекса от АЧС.