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Нижегородскую область признали благополучным регионом по ситуации с АЧС
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Нижегородскую область признали благополучным регионом по ситуации с АЧС 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в региональном комитете госветнадзора, это значит, что в настоящее время в области нет очагов АЧС и карантина по этому заболеванию.
Ранее карантин по африканской чуме свиней был снят с четырех инфицированных объектов в Павловском и Семеновском районах, где все организационно-хозяйственные карантинные мероприятия были проведены в полном объеме.
В то же время для избежания новых вспышек заболевания в Семеновском районе до апреля 2019 года будет действовать запрет содержание свиней.
Кроме того, в охотничьих хозяйствах Семеновского и Павловского районов в течение года нельзя будет разводить кабанов.
Ранее сообщалось, что бферную зону создадут для защиты нижегородского свинокомплекса от АЧС.
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