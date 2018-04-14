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Петр Толстой посоветовал гипертоникам «сплевывать» лекарства и пить боярышник
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Петр Толстой посоветовал гипертоникам «сплевывать» лекарства и пить боярышник 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например, отваром боярышника или коры. Так в эфире телепередачи «60 минут» он ответил на вопрос, что делать людям, если в качестве ответной меры на западные санкции в России запретят американские и европейские лекарства.
В ходе телеэфира президент фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Борис Надеждин сообщил, что у него гипертония и ему приходится пить западные лекарства. «Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например, в Германии», — сказал он, добавив, что в советское время ему предлагали лечиться отваром боярышника.
В ответ Толстой решил подшутить над оппонентом, начал выяснять, какие именно таблетки пьет Надеждин, а потом предложил ему лечиться народной медициной. «А вы выплевывайте, выплевывайте [таблетки]. Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте», — съехидничал он.
В пятницу 13 апреля в Госдуму внесли проект закона о запрете ввоза в Россию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции. В частности, речь шла о лекарствах, которые производятся в США и Европе, но чьи аналоги есть у производителей других стран.
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