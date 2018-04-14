Петр Толстой посоветовал гипертоникам «сплевывать» лекарства и пить боярышник

Депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например, отваром боярышника или коры. Так в эфире телепередачи «60 минут» он ответил на вопрос, что делать людям, если в качестве ответной меры на западные санкции в России запретят американские и европейские лекарства.

В ходе телеэфира президент фонда «Институт региональных проектов и законодательств» Борис Надеждин сообщил, что у него гипертония и ему приходится пить западные лекарства. «Этот закон создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Я пожилой человек, пью лекарства. К сожалению, они сделаны в странах вероятного противника, например, в Германии », — сказал он, добавив, что в советское время ему предлагали лечиться отваром боярышника.

В ответ Толстой решил подшутить над оппонентом, начал выяснять, какие именно таблетки пьет Надеждин, а потом предложил ему лечиться народной медициной. «А вы выплевывайте, выплевывайте [таблетки]. Кору дуба заваривайте, боярышник! Я вам говорю: боярышник, а эти сплевывайте», — съехидничал он.