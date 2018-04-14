В Пензе стартовала реализация проекта «Безопасные и качественные дороги»

Пензе сегодня, 14 апреля, замглавы администрации города Юрий Ильин встретился с руководителями подрядных организаций по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Рабочая встреча началась с обсуждения фронта предстоящего ямочного ремонта, который необходимо закончить прежде, чем подрядчики начнут делать основной ремонт дорог, вошедших в проект в 2018 году.

«Важно в кратчайшие сроки восстановить участки улично-дорожной сети, находящиеся на гарантии», — подчеркнул Юрий Ильин.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, на сегодняшний день исполнение обязательств по программе уже началось. В субботу приступили к фрезерованию асфальта на улице Одесской.

Юрий Ильин обратил внимание подрядчиков на то, что за качеством работ по ремонту дорог теперь будет следить технический надзор.