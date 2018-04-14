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В Пензе стартовала реализация проекта «Безопасные и качественные дороги»
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В Пензе стартовала реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе сегодня, 14 апреля, замглавы администрации города Юрий Ильин встретился с руководителями подрядных организаций по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Рабочая встреча началась с обсуждения фронта предстоящего ямочного ремонта, который необходимо закончить прежде, чем подрядчики начнут делать основной ремонт дорог, вошедших в проект в 2018 году.
«Важно в кратчайшие сроки восстановить участки улично-дорожной сети, находящиеся на гарантии», — подчеркнул Юрий Ильин.
Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, на сегодняшний день исполнение обязательств по программе уже началось. В субботу приступили к фрезерованию асфальта на улице Одесской.
Юрий Ильин обратил внимание подрядчиков на то, что за качеством работ по ремонту дорог теперь будет следить технический надзор.
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