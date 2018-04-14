Почему таджики считают себя \"истинными арийцами\"

2006 год был объявлен в Таджикистане Годом арийской цивилизации. По данному поводу в этой республике целый год проходили многочисленные мероприятия, призванные нести народу страны и всему миру истину про глубокие корни таджикской культуры и про её преемственность от древних ариев.

Возвращение к истокам

Возвращение к национальным истокам объявлено основой государственной идеологии Таджикистана при президенте Эмомали Рахмоне (сам он назывался до 2007 года Рахмоновым, но переименовал себя и повелел всем своим подданным, чьи фамилии также имели русифицированные окончания, переписать их на иранский манер). При этом Рахмон синкретически сочетает в этой своей доктрине ислам и уважение к древней религии иранцев — зороастризму.

«Во времена арабского ига, — пишет Рахмон в своей книге «Таджики в зеркале истории», — завоеватели приложили немало усилий, чтобы уничтожить язык покорённого народа. Были сожжены авестийские рукописи, книгохранилища, храмы, …силой меча вытесняли религию наших предков и насаждали свою… Тюрки в XI веке, стремясь покорить таджикское государство, …переняли у таджиков принципы государственного управления, традиции, этикет, оставался государственным и таджикский язык… Таджики и после завоевания их кочевниками продолжали выполнять роль цивилизаторов по отношению к своим покорителям».

В сентябре 2006 года, на торжественном заседании в Душанбе, посвящённом празднованию 15-летия независимости Таджикистана и Году арийской цивилизации, Рахмон, в частности, сказал: «Арийская цивилизация заложила основы истории наших предков, зарождения и формирования традиций государственности, культуры, других национальных ценностей, более того, она сыграла роль исторической арены для формирования самосознания и познания мира… Сегодня в мировой науке термин арийский в основном используется как этническое имя и название языка индоиранских народов… Арийская цивилизация приобрела мировую славу ещё до VII века, т.е. до появления исламской религии».

С тех пор любое торжественное государственное мероприятие в Таджикистане не обходится без апелляции к арийским истокам. Соответствующим образом построена вся учебная программа по истории, где ведущую роль играют высказывания Рахмона.

Нет дыма без огня

Насколько обоснованны притязания современного Таджикистана на наследие древней индоиранской культуры? Необходимо признать, что этническая преемственность здесь действительно прямая. Таджики — народ иранской группы. В современной науке термины «арийцы», «арии» применяются лишь к той ветви индоевропейской семьи, которая включает в себя иранскую и индоарийскую языковые группы (некоторые выделяют ещё дардскую группу, к которой относят некоторые малочисленные народности Гималаев, Каракорума и Гиндукуша).

Иранцы — древние обитатели Средней Азии. Самое позднее, с начала II тысячелетия до н.э. они заложили в этом регионе основы земледельческой цивилизации, основанной на ирригации с использованием рек, текущих с гор Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Известные в историческое время под именами массагетов, саков, согдийцев и т.д., иранские народы населяли Среднюю Азию до начала VI века н.э., когда сюда начали вторгаться тюркские кочевые племена.

Тюрки, оседая в благодатных долинах Средней Азии, воспринимали хозяйственные навыки иранцев, а с ними многое из их культуры. Арабское завоевание затронуло регион только в религиозном отношении, принеся в качестве обязательной религии ислам (мусульмане ревностно искореняли зороастризм как языческую религию; в то же время их отношение к христианству и иудаизму всегда было намного терпимее). Многие иранцы были тюркизированы, но ещё в начале ХХ столетия этнографы различали узбеков и сартов. Первые были полукочевым народом. Сарты же были оседлым населением земледельческих оазисов, потомками древнего иранского населения Средней Азии, перенявшего тюркский язык. В городах нынешнего Узбекистана в 20-е годы прошлого века жило и много таджиков. Образование национальных советских республик вызвало волну переселений узбеков (сартов) из Таджикистана и таджиков из Узбекистана.

У таджиков, разумеется, нет национальной монополии на историческое наследие древних иранцев (впрочем, они и не говорят о своей исключительности, а обычно подчёркивают своё родство с народами современных Ирана Афганистана ). Но к их цивилизации и культуре они, безусловно, непосредственно причастны.

Исторические и современные параллели

Арийская идеология современного Таджикистана несёт в себе сильную антитюркскую направленность. Когда в 1996 году Рахмонов (носивший тогда ещё такую фамилию) обратился в ЮНЕСКО с просьбой объявить 1999 год Годом 1100-летия таджикской государственности, это вызвало протест Узбекистана. Дело в том, что этот юбилей был приурочен к образованию в Средней Азии государства Саманидов. Однако в государство Саманидов входили также и территории современного Узбекистана, а его столицей была Бухара . Поэтому в Ташкенте рассматривают все эти арийские изыскания Душанбе как попытку посягнуть на узбекские территории. Мы видели также, что Рахмон ставит культуру арийцев-таджиков несравненно выше культуры тюркских народов.

Несмотря на это отношение официального Ташкента, Эмомали Рахмон провозгласил царя Исмаила Самани (893-907) основателем первого таджикского государства и даже назвал в его честь валюту республики — сомони. Парадокс заключается в том, что Самани проводил всё ту же политику ликвидации зороастризма и насаждения ислама. Впрочем, культ Самани, которому в сегодняшнем Таджикистане поставлены величественные монументы на месте снесённых памятников Ленину, ничем, по существу, не отличаются от культа Владимира, крестителя Руси, в Российской Федерации — ведь его столица также находилась за пределами нынешней России, и он также искоренял религию предков русского народа, заменяя её монотеизмом.

А поскольку слово «арийский» имеет вполне конкретное этнографическое и лингвистическое значение, никак не связанное с нацистской лженаукой, то и в чествованиях арийской цивилизации в Таджикистане тоже невозможно усмотреть принципиальных отличий от, например, ежегодных праздников в честь славянской культуры и письменности.

В связи с арийской направленностью таджикской государственной идеологии нельзя не вспомнить, что подобный опыт в ХХ века уже провела царствовавшая в Иране шахская династия Пехлеви. Она тоже очень активно пропагандировала наследие древних персидских империй Ахеменидов, Аршакидов (парфян) и Сасанидов, припадала к зороастрийским духовным истокам. Само официальное название страны Иран происходит от Ариана — страна арийцев. Так Персия стала называться после её переименования, по указу шаха, только в 1935 году. Всё это возвращение к арийским истокам, как известно, завершилось в Иране в 1979 году исламской революцией. Единственное, но принципиальное отличие современного Таджикистана от того Ирана: Иран до 1979 года был бурно развивающейся и модернизирующейся страной, а Таджикистан старательно поддерживает имидж бедной страны, чтобы получать помощь от международных организаций.