В Воронеже увековечили память известного учёного Владимира Эйтингона 

В память о знаменитом горожанине установили мемориальную доску. Он стеснялся своих наград и фактически «жил» на работе. Именно там, где известный воронежский учёный проводил больше всего времени, увековечили его память. Мемориальную доску Владимиру Эйтингону установили на здании экономического факультета ВГУ. Она сделана на средства воронежцев, знавших учёного. Открыли памятный знак в годовщину смерти Владимира Эйтингона — он ушёл из жизни в 2014 году. Университету он посвятил в общей сложности 50 лет. Даже, когда ещё не был деканом экономического факультета, читал здесь лекции. Именно Эйтингон вывел его на международный уровень. Факультет начал получать зарубежные гранты. Почётный гражданин Воронежа и специалист в области управления экономикой. Заслуги учёного неоценимы, область до сих пор пользуется его прогнозами, отметил глава региона Александр Гусев.
В жизни учёный с мировым именем был неприхотливым и скромным, рассказали его домашние. Наградам за научные достижения радовался, но в тоже время их стеснялся. Бесценными считал те, что надевал 9 мая. — Он надевал сверху плащ. Чтобы прикрыть свои ордена и медали. Я протестовала, пыталась с него содрать этот плащ. А он — ну, что я пойду, что это я, как выставка. Я так не могу. Потом, когда становилось слишком жарко, он снимал этот плащ, к нему подходили дети с цветочками. И вот эти маленькие, водянистые, мятые тюльпаны, которые ему дарили дети, он приносил домой вот так, для него это была награда, — рассказывает дочь Владимира Эйтингона Елена. — Когда мы занимались разработкой стратегии социально-экономического развития области, его роль просто была незаменима. Потому что, ну, во-первых идеи, которые от него исходили они такие глубокие. И второе его неоценимое качество — он умел объединить всех на одной волне. И в итоге получался не просто документ, чтобы он лежал там и пылился на полках. А документ рабочий, тот, который использовался нами для того, чтобы экономическое положение области улучшалось, — сказал врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.