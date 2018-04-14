Фермеры Таджикистана начали посев хлопка

Зарабатывают своим трудом. Фермеры Таджикистана приступили к посеву хлопка. Работать приходится практически без отдыха. Ведь в республике намерены вернуть хлопчатнику статус стратегической культуры. О шансах на успех — корреспондент телеканала «МИР 24» Вера Исмаилова. Зарина, как и другие сельчане, встает до восхода солнца и сразу в поле. Небольшой перерыв на обед и снова за дело. В Таджикистане — сезон полевых работ.

«Мы готовим землю к посеву, вспахиваем грядки. В селе большинство жителей работают в поле. Платят нам вовремя, жаловаться не на что», — поделилась работница дехканского хозяйства Зарина Давлатмуродова.

Зеленые всходы — будущий хлопок. Его посадили две недели назад. Еще в прошлом году в это время в Гиссарском районе только начинали посев. Всему виной теплая зима.

«У нас одно из самых больших хозяйств. Раньше сеяли хлопок, лишь когда земля прогревалась, это как раз середина апреля. А в этом году в конце марта начали посевную. Тепло в этом году», — рассказал руководитель дехканского хозяйства Зикриеллох Хусейнов.

Хлопчатник — одна из самых сложных и капризных сельхозкультур. Но здесь, в Гиссарском районе, площади для посева увеличили в три раза — на сырье вырос спрос. «В нашем хозяйстве мы взялись засеять хлопок на 200 гектарах. Больше половины уже засеяли. Кстати, это больше, чем в предыдущие годы», — поделился агроном Абдулхалиб Болтаев.

Аграрии страны надеются, что погода не помешает росту посевов, а осенью они соберут тонны мягкого пуха. В прошлом году в республике собрали около 400 тонн хлопка-сырца.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ