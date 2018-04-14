В Самаре прошел первый «Гагаринский» субботник

В субботу, 14 апреля в Самаре прошел общегородской субботник, он открыл серию мероприятий, проходящих в рамках месячника по благоустройству.

Первый субботник приурочили ко Дню космонавтики. Преобразиться городу помогали сотрудники администрации и Глава Самары Елена Лапушкина , муниципальные служащие, студенты, сотрудники предприятий, предприниматели и горожане.

Совместными усилиями привели в порядок скверы, парки, бульвары, дворы и территории, прилегающие к главным городским предприятиям и социальным объектам. Также на центральных улицах Самары красили фасады зданий.

Глава Самары вместе с жителями после зимы наводила порядок на бульваре по улице Осипенко. Его должны благоустроить в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь собрали мусор, опилили деревья, убрались на газонах.

«Я посетила ряд городских территорий и была приятно удивлена количеством жителей Самары, вышедших на улицы. В этом году весна пришла поздно, снег на газонах еще не везде растаял, земля еще не просохла, но это не помешало самарцам вооружиться хорошим настроением и подключиться к благоустройству родного города», — отметила Елена Лапушкина.

В дальнейшем на бульваре помоют дорожное полотно, покрасят столбы освещения, дорожные знаки и урны, и отреставрируют сохранившиеся ворота Никольского монастыря.

Во время субботника Елена Лапушкина рассказала, что в ближайшее время пройдут переговоры с потенциальным инвестором, и планируется, что уникальный архитектурный объект восстановят до проведения Чемпионата мира по футболу.

После чего Глава Самары посетила объекты, где ремонтируются фасады.