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В Самаре прошел первый «Гагаринский» субботник
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В Самаре прошел первый «Гагаринский» субботник 

АиФ-Самара 34 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
В субботу, 14 апреля в Самаре прошел общегородской субботник, он открыл серию мероприятий, проходящих в рамках месячника по благоустройству.
Первый субботник приурочили ко Дню космонавтики. Преобразиться городу помогали сотрудники администрации и Глава Самары Елена Лапушкина, муниципальные служащие, студенты, сотрудники предприятий, предприниматели и горожане.
Совместными усилиями привели в порядок скверы, парки, бульвары, дворы и территории, прилегающие к главным городским предприятиям и социальным объектам. Также на центральных улицах Самары красили фасады зданий.
Глава Самары вместе с жителями после зимы наводила порядок на бульваре по улице Осипенко. Его должны благоустроить в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь собрали мусор, опилили деревья, убрались на газонах.
«Я посетила ряд городских территорий и была приятно удивлена количеством жителей Самары, вышедших на улицы. В этом году весна пришла поздно, снег на газонах еще не везде растаял, земля еще не просохла, но это не помешало самарцам вооружиться хорошим настроением и подключиться к благоустройству родного города», — отметила Елена Лапушкина.
В дальнейшем на бульваре помоют дорожное полотно, покрасят столбы освещения, дорожные знаки и урны, и отреставрируют сохранившиеся ворота Никольского монастыря.
Во время субботника Елена Лапушкина рассказала, что в ближайшее время пройдут переговоры с потенциальным инвестором, и планируется, что уникальный архитектурный объект восстановят до проведения Чемпионата мира по футболу.
После чего Глава Самары посетила объекты, где ремонтируются фасады.
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