СМИ: США увеличили военные контингенты в Южной Корее и Японии

«В настоящий момент количество размещенных на территории Республики Корея военнослужащих США составляет 32 тысячи человек… США увеличили свой контингент в Корее», — заявило южнокорейское издание «Сеге Ильбо», ссылаясь на источники в дипломатических кругах США. Учитывая, что до сих пор согласованный Сеулом и Вашингтоном контингент США заявлялся на уровне 28 500 человек, увеличение составило 3 500 военнослужащих или около 11 процентов. Собеседник подтвердил, что несколькими днями ранее президент США не ошибся, когда сказал, что в Корее находятся 32 тысячи человек. Источник отметил, что США нарастили свое военное присутствие не только в Южной Корее, но и в Японии . «Увеличена численность контингента и в Японии. Там он сейчас достиг 60 тысяч человек», — отметил он. Официально Токио и Вашингтон заявляли, что в Стране восходящего солнца находится 52 тысячи американских солдат и офицеров. То есть рост составил 8 тысяч человек или более 13 процентов.

В общей сложности получается, что только в этих двух странах Вашингтон увеличил свое присутствие на 10 500 человек.

Южнокорейские эксперты интерпретировали эту информацию как попытку США оказать дополнительное давление на Северную Корею , продемонстрировав свои военные мускулы.

Вместе с тем, военные ведомства Республики Корея и США опровергли информацию о наращивании американских контингентов. Сначала представитель Пентагона в беседе с американскими журналистами подчеркнул, что «официальная численность прежняя — 28 500 человек в Корее и 52 тысячи в Японии».