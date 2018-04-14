Первый в Подмосковье Дворец бракосочетания в торговом центре открылся в Красногорске 

КРАСНОГОРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Управление ЗАГС Московской области в субботу открыло электронную запись на свадебную церемонию в новом Дворе бракосочетания в торгово-развлекательном центре VEGAS Крокус Сити. Об этом сообщила ТАСС начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова во время торжественной церемонии открытия дворца.
"С сегодняшнего дня можно подать заявление на портале госуслуг. Мы не начинали запись онлайн до торжественного открытия. Это первый отдел ЗАГС в торговом центре и второй дворец бракосочетания в Подмосковье", — сообщила она ТАСС. Таким образом, подмосковное учреждение получило официальное название «Дворец бракосочетания № 2», дворец под номером 1 расположен в подмосковной в Барвихе, уточнила Филатова.
Дворец функционирует как отдел красногорского ЗАГСа, продолжила собеседница агентства. «Я думаю, что мы придем к тому, что порядка 20 пар в день мы будем регистрироваться», — отметила Филатова.
Дворец бракосочетания № 2 занимает площадь 500 кв. метров и расположен на шестом этаже торгово-развлекательного центра VEGAS Крокус Сити, уточнил в свою очередь первый вице-президент Crorus Group Эмин Агаларов. Также администрация комплекса планирует к летнему сезону завершить реконструкцию открытой террасы для фотосессий, добавил глава компании. Подмосковный ЗАГС занимает эту площадь на безвозмездной основе, ремонт помещений также выполнен за счет инвестора.