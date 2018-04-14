Ещё
Первый в Подмосковье Дворец бракосочетания в торговом центре открылся в Красногорске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый в Подмосковье Дворец бракосочетания в торговом центре открылся в Красногорске 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОГОРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Управление ЗАГС Московской области в субботу открыло электронную запись на свадебную церемонию в новом Дворе бракосочетания в торгово-развлекательном центре VEGAS Крокус Сити. Об этом сообщила ТАСС начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова во время торжественной церемонии открытия дворца.
"С сегодняшнего дня можно подать заявление на портале госуслуг. Мы не начинали запись онлайн до торжественного открытия. Это первый отдел ЗАГС в торговом центре и второй дворец бракосочетания в Подмосковье", — сообщила она ТАСС. Таким образом, подмосковное учреждение получило официальное название «Дворец бракосочетания № 2», дворец под номером 1 расположен в подмосковной в Барвихе, уточнила Филатова.
Дворец функционирует как отдел красногорского ЗАГСа, продолжила собеседница агентства. «Я думаю, что мы придем к тому, что порядка 20 пар в день мы будем регистрироваться», — отметила Филатова.
Дворец бракосочетания № 2 занимает площадь 500 кв. метров и расположен на шестом этаже торгово-развлекательного центра VEGAS Крокус Сити, уточнил в свою очередь первый вице-президент Crorus Group Эмин Агаларов. Также администрация комплекса планирует к летнему сезону завершить реконструкцию открытой террасы для фотосессий, добавил глава компании. Подмосковный ЗАГС занимает эту площадь на безвозмездной основе, ремонт помещений также выполнен за счет инвестора.
ТАСС: последние новости
Аятолла Али Хаменеи назвал преступниками руководителей США, Франции и Великобритании Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода Керимов, находящийся под стражей во Франции, возглавил список самых богатых членов Совфеда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США373
Российские истребители поднялись в небо Сирии709
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии263
Китай отреагировал на события в Сирии26
Названа причина смерти сына Скрипаля19
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение