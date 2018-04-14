Первый в Подмосковье Дворец бракосочетания в торговом центре открылся в Красногорске

КРАСНОГОРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Управление ЗАГС Московской области в субботу открыло электронную запись на свадебную церемонию в новом Дворе бракосочетания в торгово-развлекательном центре VEGAS Крокус Сити. Об этом сообщила ТАСС начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова во время торжественной церемонии открытия дворца.

"С сегодняшнего дня можно подать заявление на портале госуслуг. Мы не начинали запись онлайн до торжественного открытия. Это первый отдел ЗАГС в торговом центре и второй дворец бракосочетания в Подмосковье", — сообщила она ТАСС. Таким образом, подмосковное учреждение получило официальное название «Дворец бракосочетания № 2», дворец под номером 1 расположен в подмосковной в Барвихе, уточнила Филатова.

Дворец функционирует как отдел красногорского ЗАГСа, продолжила собеседница агентства. «Я думаю, что мы придем к тому, что порядка 20 пар в день мы будем регистрироваться», — отметила Филатова.