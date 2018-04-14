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Как крыса проходит в квартиру через унитаз
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Как крыса проходит в квартиру через унитаз 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Вылезающая из канализационной трубы крыса — кошмар, который иногда становится реальностью. Эти мелкие грызуны и в самом деле способны появиться в вашей квартире совершенно внезапно.
Крысы великолепно плавают. Они умеют держаться без воздуха целых три минуты — вполне достаточно, чтобы пробраться по канализационной трубе наверх.
Кроме того, эти маленькие создания очень гибки. Их тело приспособлено так, что они могут пробраться в любую, даже самую тонкую щель.
И даже закрытая крышка унитаза не спасет от вторжения. Крысы умны и легко поднимают ее. Поздравляем вас с новой фобией!
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