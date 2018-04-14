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В Москве в 2018 году уложат более 20 миллионов квадратных метров асфальта
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В Москве в 2018 году уложат более 20 миллионов квадратных метров асфальта 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Более 17 миллионов квадратных метров асфальта уложат на улицах Москвы в 2018 году, еще 4 миллиона — во дворах города, заявил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков в субботу.
"Неделю назад мы приступили к полномасштабным работам по ремонту асфальтовых покрытий в городе, работы сейчас находятся на пике… В этом году только на улично-дорожной сети будет уложено более 17 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия и примерно около 4 миллионов — это внутридворовые территории, где необходимо сделать перекладку асфальта", — сказал он в ходе осмотра укладки асфальта на Фрунзенской набережной.
Вице-мэр напомнил, что в последние годы в столице применяется новая технология укладки асфальта с использованием новых смесей, что делает покрытие более выносливым к нагрузкам. Так, по его словам, по новой методике асфальт был уложен на Тверской улице, на Арбате и Садовом кольце.
"Здесь, сейчас на Фрунзенской набережной ведется укладка асфальта одновременно по всей ширине ковровым способом, чтобы не было швов, спаек. Это дает качество укладки асфальта, плавность хода автомобилю по дорожному полотну, самое главное — долговечность", — пояснил Бирюков.
Он также добавил, что бесшовное покрытие способствует тому, что асфальт не разрушается после зимы, поскольку внутрь не попадает вода.
Бирюков напомнил, что работы на Фрунзенской набережной будут идти в течение двух суток и улица снова откроется в ночь на понедельник. Сейчас на участке работаю около 600 рабочих, задействовано порядка 300 единиц техники.
РИА Недвижимость: последние новости
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