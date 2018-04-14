Волгоградка: «Город наводнила хамская лимита из деревни»

Волгоград , наводненный жителями сел и деревень, превратился в город невоспитанных хамоватых людей. Таким мнением, разделившим горожан на два непримиримых лагеря, волгоградка поделилась в социальной сети.

— Почему в Волгограде такие злобные, тупые, ограниченные и серые люди? — задается вопросом пользователь Татьяна. — Почему нет элементарной тактичности, культуры и воспитанности? Вероятно, из-за того, что в Волгоград понаприезжала лимита с ближайших хуторов, сел, посёлков, деревень.

Именно поэтому, уверена автор провокационного поста, жители разучились модно одеваться и культурно общаться.

— Эти провинциалы вносят унылость и примитив в город! Самые колхозные больше всего активничают в социальных сетях, кукарекая в комментариях, — продолжает нагнетать волгоградка. — Простите, но больше нет сил молчать. Деревня, начни ты хотя бы в рамках города эволюционировать.

Многим такие откровения местной жительницы показались неменьшим хамством и проявлением бескультурья. Некоторые комментаторы, впрочем, поддержали волгоградку в ее нападках на приезжих.