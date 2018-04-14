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Волгоградка: «Город наводнила хамская лимита из деревни»
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Волгоградка: «Город наводнила хамская лимита из деревни» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоград, наводненный жителями сел и деревень, превратился в город невоспитанных хамоватых людей. Таким мнением, разделившим горожан на два непримиримых лагеря, волгоградка поделилась в социальной сети.
— Почему в Волгограде такие злобные, тупые, ограниченные и серые люди? — задается вопросом пользователь Татьяна. — Почему нет элементарной тактичности, культуры и воспитанности? Вероятно, из-за того, что в Волгоград понаприезжала лимита с ближайших хуторов, сел, посёлков, деревень.
Именно поэтому, уверена автор провокационного поста, жители разучились модно одеваться и культурно общаться.
— Эти провинциалы вносят унылость и примитив в город! Самые колхозные больше всего активничают в социальных сетях, кукарекая в комментариях, — продолжает нагнетать волгоградка. — Простите, но больше нет сил молчать. Деревня, начни ты хотя бы в рамках города эволюционировать.
Многим такие откровения местной жительницы показались неменьшим хамством и проявлением бескультурья. Некоторые комментаторы, впрочем, поддержали волгоградку в ее нападках на приезжих.
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