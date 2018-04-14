Московские дороги помоют после обработки моющим средством

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости . Дороги Москвы в 12.00 субботы помыли шампунем, а спустя два часа моющее средство смоют, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства в субботу.

"Промывка началась в 12.00, в 14.00 пройдёт повторная промывка, но уже обычной водой. Сначала наносят концентрированное моющее средство, спустя два часа дорожное покрытие промывают водой", — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в столице промывают всю улично-дорожную сеть, включая тротуары, проезжую часть и дворы.