Ещё
Московские дороги помоют после обработки моющим средством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские дороги помоют после обработки моющим средством 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дороги Москвы в 12.00 субботы помыли шампунем, а спустя два часа моющее средство смоют, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства в субботу.
"Промывка началась в 12.00, в 14.00 пройдёт повторная промывка, но уже обычной водой. Сначала наносят концентрированное моющее средство, спустя два часа дорожное покрытие промывают водой", — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что в столице промывают всю улично-дорожную сеть, включая тротуары, проезжую часть и дворы.
РИА Новости: последние новости
В Сирии заявили, что страны Запада ударили по исследовательскому центру В тройку самых богатых сенаторов кроме Керимова вошли Пономарев и Бабаков В Казани создали рабочую группу по вопросам утилизации мусора
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США370
Российские истребители поднялись в небо Сирии712
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии263
Китай отреагировал на события в Сирии26
Названа причина смерти сына Скрипаля19
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение