Около 40 коммунальных машин приняли участие в весеннем параде в Химках

Месячник по благоустройству в подмосковных Химках стартовал с парада коммунальной техники, в нем приняли участие порядка 40 машин, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В Химках состоялся масштабный парад коммунальной техники. Старт месячнику по благоустройству дали порядка 40 единиц спецтехники — машины, которые будут убирать улицы и дворы муниципалитета в весенне-летний период, проехали по центральным улицам городского округа», — говорится в сообщении.

На смену снегоуборочным пришли плужно-щеточные, поливочные, а также вакуумные подметально-уборочные машины. Одна из новинок этого сезона — тротуароуборочная машина. За счет навесного оборудования она многофункциональна и будет работать в городском округе круглогодично. Спецтехника справляется с необходимыми задачами как летом, так и зимой. Для летней уборки тротуаров используются плуг, специальные щетки и поливомоечное оборудование.

Современное оснащение транспорта продемонстрировали также сотрудники ОАО «Химкинский водоканал». В арсенале службы — автомобиль, оснащенный современным каналопромывочным оборудованием, которое необходимо для оперативной прочистки ливневых канализаций.

«Химки к лету готовы. Вся техника переведена на весенне-летний режим работы. В ходе месячника по благоустройству коммунальные службы городского округа будут проводить работы по подготовке дорог и дворовых территорий к предстоящему летнему сезону. Впереди нас ждет чемпионат мира по футболу, поэтому Химки должны стать образцовым муниципалитетом», — отметил глава городского округа Дмитрий Волошин

В рамках месячника благоустройства в Химках будут организованы мероприятия по благоустройству территорий, а также парков, скверов, причем приоритет в работах отдается учреждениям, организациям, общественным объединениям.

Кроме того, 21 апреля на территории муниципалитета пройдет масштабный субботник. Вместе с тысячами жителей городского округа на уборку дворовых территорий, парков, скверов и социальных объектов выйдут также представители власти, общественные деятели. Главной и отличительной особенностью предстоящего масштабного субботника станет раздельный сбор мусора. Сбор каждой категории отходов будет осуществляться в пакеты разных цветов.