Ещё
Около 40 коммунальных машин приняли участие в весеннем параде в Химках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 40 коммунальных машин приняли участие в весеннем параде в Химках 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Месячник по благоустройству в подмосковных Химках стартовал с парада коммунальной техники, в нем приняли участие порядка 40 машин, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В Химках состоялся масштабный парад коммунальной техники. Старт месячнику по благоустройству дали порядка 40 единиц спецтехники — машины, которые будут убирать улицы и дворы муниципалитета в весенне-летний период, проехали по центральным улицам городского округа», — говорится в сообщении.
На смену снегоуборочным пришли плужно-щеточные, поливочные, а также вакуумные подметально-уборочные машины. Одна из новинок этого сезона — тротуароуборочная машина. За счет навесного оборудования она многофункциональна и будет работать в городском округе круглогодично. Спецтехника справляется с необходимыми задачами как летом, так и зимой. Для летней уборки тротуаров используются плуг, специальные щетки и поливомоечное оборудование.
Современное оснащение транспорта продемонстрировали также сотрудники ОАО «Химкинский водоканал». В арсенале службы — автомобиль, оснащенный современным каналопромывочным оборудованием, которое необходимо для оперативной прочистки ливневых канализаций.
«Химки к лету готовы. Вся техника переведена на весенне-летний режим работы. В ходе месячника по благоустройству коммунальные службы городского округа будут проводить работы по подготовке дорог и дворовых территорий к предстоящему летнему сезону. Впереди нас ждет чемпионат мира по футболу, поэтому Химки должны стать образцовым муниципалитетом», — отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.
В рамках месячника благоустройства в Химках будут организованы мероприятия по благоустройству территорий, а также парков, скверов, причем приоритет в работах отдается учреждениям, организациям, общественным объединениям.
Кроме того, 21 апреля на территории муниципалитета пройдет масштабный субботник. Вместе с тысячами жителей городского округа на уборку дворовых территорий, парков, скверов и социальных объектов выйдут также представители власти, общественные деятели. Главной и отличительной особенностью предстоящего масштабного субботника станет раздельный сбор мусора. Сбор каждой категории отходов будет осуществляться в пакеты разных цветов.
РИАМО: последние новости
Политолог заявил о спаде протестных настроений в Подмосковье Отходы перестали принимать на старой карте полигона «Ядрово» в Подмосковье Свыше 20 млн руб поступят в бюджет Подмосковья благодаря рассрочке за изменение ВРИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США373
Российские истребители поднялись в небо Сирии709
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии263
Китай отреагировал на события в Сирии26
Названа причина смерти сына Скрипаля19
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение