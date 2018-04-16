Откопать стюардессу

Казначейство США на прошлой неделе сделало свой выбор: под очередные санкции попали 7 бизнесменов и 17 чиновников. Однако в этом списке есть человек, на котором американские власти решили сосредоточить особое внимание. Речь идет об Олеге Дерипаске — мажоритарном акционере крупнейшей алюминиевой компании за пределами Китая . Из 12 компаний, включенных в последний санкционный список, 8 имеют непосредственное отношение к нему — от торгующейся на Лондонской бирже энергетической En+ до автопроизводителя ГАЗ и совхоза «Агрохолдинг Кубань». Но сегодня все внимание мировой общественности приковано именно к «Русалу» , на чью долю приходится 6 процентов мирового производства алюминия.

Невозможно не задаться вопросом, почему именно Дерипаска столь ярко выделяется в санкционном списке американского казначейства? Обычно эта «привилегия» распространяется разве что на мексиканских наркобаронов. На этот вопрос уже начали отвечать эксперты разного уровня.

Так, например, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» прямо сказал, что санкции США , которые были введены в отношении «Русала», преследовали исключительно протекционистские цели. «Санкции в отношении „Русала“, которые имеют примерно 15 процентов мирового рынка алюминия, связаны исключительно с протекционистскими действиями США», — сказал глава российского Минфина . По его мнению, американские компании значительно выиграли от этих мер. «Акции „Русала“ упали, акции американских компаний выросли. Выросла и цена на алюминий. Примерно на 20 процентов она подросла», — пояснил глава Минфина.

Он также обратил внимание на то, что в результате введения санкций пострадали не только российская компания, но и импортеры алюминия, в частности страны Западной Европы. «Тут двойной удар был: по российскому производителю алюминия, по европейским компаниям, которые в результате получили более высокие цены на сырье, и более благоприятная ситуация для американских алюминиевых компаний», — заключил Силуанов.

Как ни странно, аналогичное мнение звучит и в англоязычной прессе. Например, 13 апреля агентство Reuters опубликовало колонку за авторством журналиста Энди Хоума, в которой он пишет, что президент США Дональд Трамп в свое время сравнил импорт стали и алюминия с «нападением» на Америку, после чего 8 марта подписал указ о введении импортных тарифов. Тогда вся американская тарифная риторика была направлена на поставки алюминия из Китая в США. Любопытно, что Россия в этом контексте практически не упоминалась, хотя являлась вторым крупнейшим поставщиком алюминия в США уже на протяжении нескольких лет. Трампу даже предложили ввести драконовские особые тарифы на импорт алюминия из России наряду с некоторыми другими странами, где, по мнению американских политиков, существует очевидное «перепроизводство». Вместо этого Трамп подписал указ о введении 10-процентных тарифов на весь привозной алюминий с исключениями для союзников, в первую очередь Канады

Теперь, как пишет колумнист Reuters, оборачиваясь назад, совершенно очевидно, что Трампу вовсе не нужно было вводить какие-то особенные меры в отношении импорта алюминия из России: американский президент прекрасно знал о том, что в скором времени дверь перед российским алюминием захлопнется — через санкции в отношении «Русала».

При этом цель, которую обозначил Трамп при введении импортных тарифов, — увеличить коэффициент использования алюминиевых мощностей в США до 80 процентов (в 2017 году он был на уровне 43,2 процента).

И здесь просто необходимо отметить, что вывод с американского рынка 700 тысяч тонн российского алюминия вместе со взлетевшими ценами на металл, как базовой ценой на LME, так и премиями на поставку в США, являются мощным катализатором для перезапуска давным-давно замороженных американских электролизеров. И если уж такие шаги не помогут рахитичной американской алюминиевой промышленности, то ей уже вообще ничего не поможет. Со стороны это выглядит, как воплощение старого анекдота об экипаже разбившегося на необитаемом острове самолета, где и сама стюардесса, и ее отсутствие является явным раздражителем для уцелевшего экипажа. Поэтому в какой-то момент капитан лайнера принимает решение откопать уже погребенную бортпроводницу.

Собственно, ничего нового администрация Трампа не изобрела. Буквально несколько лет назад можно было наблюдать схожие процессы в нефтяной отрасли, когда администрация Барака Обамы решила возобновить нефтедобычу на территории США, запустив проект со сланцевой нефтью. Разница заключается в том, что производителей нефти значительно больше, чем производителей алюминия, и большинство из них пляшут под дудку Вашингтона. Поэтому заход был осуществлен не через санкции, а через рынок фьючерсов, где американские маркетмейкеры начали эксперименты с ценой. В результате стоимость черного золота за считаные недели потеряла почти 100 долларов за баррель.

Или можно вспомнить протекционистскую политику США в отношении производителей стали, пик которой пришелся на начало нулевых. Тогда с американского рынка были выметены в том числе и российские, и украинские производители.

Империя «Русала» же одновременно и стратегическая, и в то же время простая цель для США. При этом компания не просто является основным работодателем в отдаленных регионах России, она, по сути — целая отрасль, сохранившаяся с советских времен. В отчетности «Русала» можно прочитать, что «компания уделяет особое внимание развитию инфраструктуры в регионах присутствия, а также благополучию своих сотрудников, предоставляя им различные социальные льготы, в том числе осуществляя жилищные программы, медицинское страхование, отдых и прочее». Другими словами, «Русал» — слишком большая компания, чтобы упасть, с точки зрения российского правительства . По мнению Reuters, « Москва должна будет вступиться, если «Русал» не сможет вести свою деятельность в условиях санкций».

Вопрос только в том, на кого будет направлен следующий удар? Не хотелось бы, чтобы он задел другие стратегические российские отрасли. Например, нефтедобычу или поставки газа. К сожалению, текущая риторика администрации США не позволяет сделать вывод о том, что она отступится по-простому.