«Тотальный диктант — 2018» в Москве прошел без сбоев

«Тотальный диктант» 14 апреля 2018 г. в столице прошел в штатном режиме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор проекта в столице Мария Ровинская.