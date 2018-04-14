«Тотальный диктант» 14 апреля 2018 г. в столице прошел в штатном режиме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор проекта в столице Мария Ровинская.
«Тотальный диктант» в столице прошел в штатном режиме, все довольны. Уже поехали работы со всей Москвы в центр проверки в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») на ул. Старая Басманная. Через час начинаем проверять. А вот когда закончим — пока страшно загадывать, но надеемся сделать это быстро, ведь Москве в этом году помогают сотни отличников «Тотального диктанта» прошлых лет», — сообщила М. Ровинская.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что образовательная акция «Тотальный диктант» стартовала на 365 площадках столицы. Автором текста «Тотального диктанта-2018» стала писательница Гузель Яхина.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.