Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор проекта в столице Мария Ровинская.
«В Москве на 365 площадках стартовала акция «Тотальный диктант». Зарегистрировались 24,5 тыс. человек, посмотрим, сколько придет. Ведется прямая трансляция, все желающие могут написать диктант онлайн», — сообщила М. Ровинская.
На многих площадках диктант читают «звездные» спикеры: стилист Влад Лисовец, певец Митя Фомин, актриса Юлия Меньшова, победительница первого сезона проекта «Голос» Дина Гарипова, телеведущая Елена Ханга. Текст «Тотального диктанта» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) читает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. В Финансовом университете при Правительстве РФ текст диктанта читает актриса и пародистка Елена Воробей.
Автором текста «Тотального диктанта — 2018» стала писательница Гузель Яхина.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.