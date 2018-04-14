Ещё
Образовательная акция «Тотальный диктант — 2018» стартовала на 365 площадках в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Образовательная акция «Тотальный диктант — 2018» стартовала на 365 площадках в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор проекта в столице Мария Ровинская.
«В Москве на 365 площадках стартовала акция «Тотальный диктант». Зарегистрировались 24,5 тыс. человек, посмотрим, сколько придет. Ведется прямая трансляция, все желающие могут написать диктант онлайн», — сообщила М. Ровинская.
На многих площадках диктант читают «звездные» спикеры: стилист Влад Лисовец, певец Митя Фомин, актриса Юлия Меньшова, победительница первого сезона проекта «Голос» Дина Гарипова, телеведущая Елена Ханга. Текст «Тотального диктанта» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) читает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. В Финансовом университете при Правительстве РФ текст диктанта читает актриса и пародистка Елена Воробей.
Автором текста «Тотального диктанта — 2018» стала писательница Гузель Яхина.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
Агентство «Москва»: последние новости
Обзор московских событий в СМИ за 14 апреля МЖД: Строительство новых платформ «Чухлинка» и «Новогиреево» не влияет на график движения электричек Более 300 сотрудников АМПП приняли участие в общегородском субботнике 14 апреля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США218
Российские истребители поднялись в небо Сирии561
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии228
Путин прокомментировал атаку по Сирии1591
Макаревич раскритиковал «скопище холуёв-интеллектуалов»147
Видео
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
04:06
Порошенко перешел на личности
Украина В мире
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Россию позвали в суд из-за Крыма
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение