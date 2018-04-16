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Более 20 тыс. человек написали «Тотальный диктант» в Москве
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Более 20 тыс. человек написали «Тотальный диктант» в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская.
«Мы проверку еще не закончили. Написали в Москве чуть более 20 тыс. человек, на проверку пришли более 1 тыс. отличников диктанта прошлых лет. Текст в этом году другой, и пятерок, видимо, будет меньше, чем в 2017 г. В Москве повысилось количество четверок. Многие четверки — почти пятерки, оценка снижена из-за единственной орфографической ошибки», — сообщила М. Ровинская.
«Тотальный диктант» прошел в Москве 14 апреля на 365 площадках.
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
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