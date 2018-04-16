Более 20 тыс. человек написали «Тотальный диктант» в Москве

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила координатор акции в столице Мария Ровинская. «Мы проверку еще не закончили. Написали в Москве чуть более 20 тыс. человек, на проверку пришли более 1 тыс. отличников диктанта прошлых лет. Текст в этом году другой, и пятерок, видимо, будет меньше, чем в 2017 г. В Москве повысилось количество четверок. Многие четверки — почти пятерки, оценка снижена из-за единственной орфографической ошибки», — сообщила М. Ровинская. «Тотальный диктант» прошел в Москве 14 апреля на 365 площадках. Дмитрий Быков, «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 г. в Новосибирске . Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий Захар Прилепин , Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.