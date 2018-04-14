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Московские спасатели привезли в Карелию универсальную аптечку
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Московские спасатели привезли в Карелию универсальную аптечку 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Переносное спасательное средство УПТ-1 в случае возникновения ЧС способно помочь спасти до 10 человек.
Московские спасатели привезли в Карелию универсальное спасательное средство для минимизации жертв. В столице таким средством пользуются уже семь лет, сообщают коллеги с телеканала «Сампо-ТВ». Средство УПТ-1 способно спасти в ЧС до 10 человек.
В комплекте нет таблеток и ампул, но есть все необходимое для оказания доврачебной помощи в первый час после происшествия — мягкие носилки, выполненные из материала, который не горюч до 300 градусов; изотермическое покрывало; технический комплект в одном устройстве. Такую аптечку «Спецгорспас» готов поставить в республику, обслуживать укладки и следить за сроком годности.
Московские спасатели готовы организовать в Карелии курсы, тогда все от начальника до уборщицы смогут воспользоваться аварийно-спасательным средством в случае ЧС.
По материалам: ptzgovorit.ru
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